السكة الحديد: تعديل تركيب 8 قطارات بخط الإسكندرية - مطروح بعربات تحيا مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى إطار التحديث المستمر بكافة قطاعتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة من أجل سكك حديد جديدة تساهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، فقد تقرر تعديل تركيب عدد ٨ قطارات بخط الإسكندرية /محرم بك /مطروح بعربات محسنة (تحيا مصر) بنفس التركيب والمواعيد الحالية وذلك إعتباراً من غدا الخميس وهى كالتالى:

أولا :-

- قطار ٣٠٠ ركاب محرم بك / مرسي مطروح

- قطار ٢٩٩ ركاب مرسي مطروح / محرم بك

ثانيا:-

اعتبارا من يوم الجمعة سيتم تعديل تركيب القطارات الآتية و في نفس مواعيدهم وتركيبهم الحالي.

- قطار ٦٤٩ ركاب مرسى مطروح / محرم بك

- قطار ٦٥٦ ركاب محرم بك / الضبعة

- قطار ٦٥٧ ركاب مرسى مطروح / الضبعة

- قطار ٦٥٤ ركاب محرم بك / مرسى مطروح

ثالثا:- اعتبارا من يوم السبت سيتم تعديل تركيب القطارات الآتية و في نفس مواعيدهم وتركيبهم الحالي:-

- قطار ٦٤٦ ركاب الضبعة / مرسى مطروح

- قطار ٦٤٧ ركاب الضبعة / محرم بك

رابعا:- سيتم قيام قطار مخصوص يوم غد الخميس بعدد ١٣ عربة من محطة القاهرة الساعة 9.15 إلى محطة مرسي مطروح يصلها الساعة 18.00ويقف بمحطات ( بنها /طنطا/ دمنهور/ محرم بك/ العامرية / برج العرب/الحمام / العلمين/ سيدي عبدالرحمن / الضبعة / جلال / راس الحكمة/ جروالة) .

وفى سياق آخر، ناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة داخل محطات السكة الحديد والمترو والأتوبيسات وذلك للوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وأوضحت وزارة النقل، أن ارتداء الكمامة داخل السكة الحديد يسهم في الوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، وذلك نظرا لوجود عدد ضخم من المواطنين داخل مرفق السكة الحديد، لذا يجب الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إلى جانب ذلك يجب الحرص على ارتدائها داخل مرفق مترو الأنفاق، وذلك حتى لا يتعرض الراكب للغرامة المالية الفورية إلى جانب المنع من دخول المحطات.