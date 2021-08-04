إيبارشية طيبة تفتتح دار القديسة مرثا للمغتربات بالأقصر

أعلنت إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك تحت رعاية الانبا عمانوئيل عن افتتاح دار القديسة مارثا لسكن الطالبات المغتربات، وذلك بمدينة طيبة الجديدة، حيث تقع الدار في موقع قريب من كليات جامعة الأقصر بالمدينة.

ويأتي افتتاح دار المغتربات بهدف حرص الكنيسة الكاثوليكية على التسهيل للطالبات المغتربات خلال فترة العام الدراسي الجديد، والتي تهدف أيضاً تقديم خدمية روحية كنسية للمقيمين بها.

وبدأت الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، صوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15 يومًا، بينما تُستعد الكنيسة الأرثوذكسية لصوم السيدة العذراء مريم السبت المقبل لمدة 15 يومًا تنتهي في 22 أغسطس الجاري، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الرسل أنفسهم فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فإبتدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

وتُستقبل الأديرة القبطية الملايين من الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو أحد محطات العائلة المقدسة.