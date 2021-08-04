وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم قصر محمد على فى شبرا الخيمة

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، مشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر محمد علي بشبرا الخيمة، لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، طبقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة في عام ٢٠١٧، بعد إعداد الدراسات اللازمة بواسطة مركز هندسة الآثار والبيئة جامعة القاهرة مع قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة.

شملت الجولة تفقد مبنى "قصر الفسقية" والغرف التي يتكون منها القصر؛ منها غرفة العرش والأسماء (أسماء أسرة محمد علي) والطعام والبلياردو والحديقة والممشى السياحي والمرسى، حيث استمع وزير السياحة والآثار إلى شرح مفصل عنما تم انجازة من أعمال حتى الآن.

كما تفقد العناني الجزء الخلفي لمبنى الفسقية، موجها بالبدء الفوري في عمل سياج شجري حول البرجولة الواقعة في هذه المنطقة لإضفاء مظهر جمالي عليه، وعمل بطاقات تعريفية للأشجار النادرة بالحديقة تشرح أنواعها وأعمارها.

كما تفقد مسار الزيارة ووجه بإجراء بعد التعديلات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين لتحسين تجربتهم أثناء الزيارة، وتوفير مظلات ومقاعد للزائرين بالحديقة، وتركيب لوحات إرشادية وتفسيرية، وتأهيل مسارات الزيارة وإتاحتها لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بانتهاء جميع الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة لها تمهيدًا للافتتاح الوشيك.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمبنى كشك الجبلاية، والاستلام المبدئي له، وأن نسبة التنفيذ بمبنى قصر الفسقيه وصلت إلى ٩٩%، وجاري البدء بأعمال الاستلام المبدئي له.

وأضاف وزيري أن أعمال قصر الفسقية شملت فك الرخام القديم وترميمه وإعادة تركيب للأرضيات والحوائط الرخامية، ورفع كفاءة البحيرة والجزيرة الوسطى، وترميم العناصر الأثرية بها، وكذلك تم معالجة الأخشاب بالجمالون الخشبي وتغيير الأخشاب المتهالكة، والترميم والتدعيم الإنشائي للقباب والحنايا والأروقة.

وأشار العميد هشام سمير إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالممشى السياحي المؤدي إلى القصر وصلت إلى ٩٨٪؜، وتتضمن بازارات، وغرف أمن وأمانات ، وجراج للسيارات، ومشايات، وبرجولات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء مرسى نيلي للمراكب على الكورنيش المقابل للقصر وكوبري مشاه لنقل السائحين من المرسى إلى القصر، بنسبة تصل إلى ٩٦٪؜، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن قصر محمد علي بشبرا يتفرد بالجمع بين الأسلوب الأوروبي في الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية، حيث ساعدت المساحة الشاسعة له علي اختيار طراز معماري فريد، والذي يعتمد على الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله ابواب قليلة العدد. وتوجد بالحديقة عدة مباني كل منها يحمل صفات معمارية مميزة، كانت سرايا الإقامة أول وأهم منشآت القصر وكان ملحق بها عدة مبان خشبية لموظفي القصر والحراسة، وأيضا سرايا الفسقية، بالإضافة إلى سرايا الجبلاية التي شهدت إدخال نظام الإضاءة الحديثة.