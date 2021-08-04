الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بني سويف رابع محافظات الجمهورية في معدل توريد القمح

توريد القمح
توريد القمح

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على جهود مديريتي التموين والزراعة واللجنة المشرفة على منظومة توريد الأقماح المحلية لنجاح موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام والذي توج بحصول المحافظة على المركز الرابع على مستوى محافظات الجمهورية في معدل توريد القمح هذا الموسم.

ولفت إلى إجمالي الكميات المحلية التي تم توريدها من القمح بلغت 236 ألفا و923 و265 طنًا بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء الموسم في 15 من أبريل الماضي واستمر حتى 15 شهر يوليو الماضى.

وقدم المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين بالشكر للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لدعمه الدائم ومتابعته المستمرة لموسم حصاد القمح منذ بدايته حتى نهايته على مدار 3 أشهر ،وكذلك المتابعة الدائمة لمواقع تجميع وتخزين القمح والتي تم تخصيصها لاستيعاب أكثر من 230 ألف طن موزعة موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

مشيرا إلى أن بني سويف قد تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية أن تكون ضمن قائمة المحافظات الأعلى في معدلات التوريد،حيث احتلت المحافظة المركز الرابع في معدل التوريد بعد محافظات (الشرقية ،المنيا والبحيرة ) على الترتيب  

وأشار المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحاً هذا العام بلغت 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية وصلت  إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)، حيث تم توريد أكثر من 236 ألف طن بزيادة  37 ألف طن عن المستهدف الذي قدر بنحو 200 ألف (بنسبة 118% من المستهدف).

وكان الدكتور محمد هاني غنيم قد قرر  تشكيل لجنة للإشراف على أعمال توريد القمح.

بني سويف وزارة التموين توريد الأقماح الأقماح المحلية تخزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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