نوع من الدبلوماسية.. فك رموز ملابس الملكة البريطانية (صور)

بصفتها العاهل البريطاني الأطول حكماً، فإن الملكة جزء من الحياة العامة، وصورتها مرادفة للاستقرار والتقاليد للشعب البريطاني، لذلك تظهر دائما متسقة في مظهرها.

وعندما تتجمع الجماهير وتنتظر بإخلاص لإلقاء نظرة على صاحبة الجلالة، فإن اللون الذي تخرج به هو أكثر أهمية مما تعتقد أيضًا.

ملكة قوس قزح

تقف الملكة دائماً على ارتفاع 5 أقدام و3 بوصات، بألوان ثيابها الزاهية مثل الأصفر، والفوشيا، والأرجواني، مما يجعل من السهل تمييزها وسط الحشود الكبيرة.

خزانة ملابس الملكة الجريئة مميزة للغاية، فقد تم إنتاج كتبًا كاملة مخصصة لتسجيل كل مجموعة مبهجة، ويعرفها بعض البريطانيون بملكة قوس قزح الخاصة بهم.

الملكة البريطانية

الرداء المناسب لكل مناسبة

لاحظ بعض الصحفيين المتخصصين اعتبارات الألوان لدى صاحبة الجلالة فهي لا ترتدي اللون الأخضر في الأماكن العشبية، ولا الألوان الداكنة على المفروشات الداكنة وفقا لموقع cnn.

احترام الجماهير



يعد التزام الملكة بلوحة ألوان نابضة بالحياة علامة على الاحترام لأولئك الذين يأخذون الوقت لدعمها شخصيًا.

تقول صوفي ريس جونز كونتيسة ويسيكس، في الفيلم الوثائقي لعام 2016 بإسم الملكة في التسعين: "إنها بحاجة إلى التميز حتى يتمكن الناس من قول رأيت الملكة".

الملكة البريطانية

ملابس الملكة شكل من أشكال الدبلوماسية

متوازنة ومناسبة واستراتيجية دائمًا تعد خيارات أسلوب الملكة شكل من أشكال الدبلوماسية بقدر ما هي تعبير عن الهوية.

وفي اختيار ملابس واحدة من أكثر النساء استدامة على مدار 60 عامًا من حكمها، تم الوثوق بعدد قليل من الموظفين في مهمة خياطة الملابس الملكية.

الملكة البريطانية

ملابس الملكة تؤدي الهدف الخاص بها

ابتكرت أنجيلا كيلي مستشارة الملكة وصديقتها المقربة في الملابس لما يقرب من ثلاثة صيغة محكمة تضمن أن كل زي يؤدي مهمته.

وسبق وصرحت كيلي أن دورهم كمصممين التأكد من أن جلالة الملكة ترتدي الملابس المناسبة لكل مناسبة.

ملابس الملكة خارج أوقات العمل لها نفس الأهمية

في فترة ما بعد الظهيرة التي تقضيها في المشي في أراضي Balmoral Estate في اسكتلندا، تسارع الملكة إلى التحول من تصميمها في الألوان المتنوعة لارتداء الملابس الريفية الهادئة المصنوعة من التويد والترتان.

ملابسها خارج أوقات العمل لها نفس الأهمية.