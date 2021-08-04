الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: رصد مخالفات الآبار الجوفية ونظم للمراقبة والتحكم في سحب المياه

الآبار الجوفية
الآبار الجوفية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية، حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة والطرق الرئيسية، خاصة في المحافظات المعرضة لها ومنها البحر الأحمر وسيناء. 
 

خطة قومية لمواجهة أخطار السيول 

وعقد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالقطاع، لاستعراض ومناقشة خطة مواجهه السيول والاستعدادات والإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم السيول بمحافظات سيناء ومطروح والبحر الأحمر، كما تم مناقشة ومراجعة موقف منشآت الحماية ورفع كفاءتها ومعدلات تنفيذ الأعمال المستجدة من بحيرات وسدود وحواجز توجيه وخلافه.

كما أكد الاجتماع، على مراجعة موقف الآبار الحكومية وآبار الأهالي ورصد المخالفات وإجراءات الترخيص والنهوض بمنظومة التشغيل الذاتى في عدد من الإدارات، وبالأخص إدارات الوادى الجديد والتأكيد على تكثيف المرور الميدانى والمتابعة الحقلية وكذلك وضع نظم للمراقبة والتحكم لضمان السحب الآمن للمياه استرشادا بأنظمه الرصد التي تمت بالوادي الجديد.
 

نظم للمراقبة والتحكم فى سحب المياه 

كما وجه رئيس القطاع، بضرورة وضع نظم للمراقبة والتحكم لضمان السحب الآمن للمياه استرشادا بأنظمة الرصد التي تمت بالوادي الجديد.

كما أكد الدكتور أسامة الظاهر، خلال الاجتماع، على وضع خطة زمنية للانتهاء من تحويل أغلب الآبار الموجودة للعمل بالطاقة الشمسية للتحكم في عدد ساعات تشغيل البئر، بما يضمن عدم إهدار المياه، وكذا سرعة تشكيل روابط مستخدمي المياه لإمكان نقل مسئولية تشغيل وصيانة الآبار الحكومية للأهالي مع قيام الوزارة بالمراقبة وتقديم الدعم الفني.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري، لحماية الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة والمنشآت السياحية والطرق الرئيسية بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول، ضمن خطة أعمال العام المالى الجديد وفي إطار الخطة القومية للموارد المائية والري. 

حماية وزارة مخالفات الطاقة الشمسية المياه الجوفية وزارة الموارد المائية والري

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وائل لطفي

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