10 أغسطس أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بسرقة حقيبة يد من طبيبة في مدينة نصر

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 10 أغسطس، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بسرقة حقيبة يد من طبيبة أثناء مرورها بالشارع في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد ياسر عمر، وعضوية أحمد كمال، وعبدالمجيد حلمي.

الاتهامات

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وهم كلا من: أحمد. م، يوسف. م، عصام. ا، ونصر. ع، أنه في يوم 16 يناير 2021، بدائره قسم أول مدينة نصرالمتهمون من الأول للثالث سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمبلغ المالي المبين في التحقيقات والمملوكين للمجني عليها مني منير بطرس، وكان ذلك في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها بأن قام أحدهم بجذب حقيبه اليد الخاصه بها عنوة عنها حال استقلالهم سيارة ما نتج عنه سقوطها أرضا وإحداث إصابتها فتمكنوا بذلك الوسيلة من شل مقاومتها، وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما أحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين محل الاتهام السابق بغير أن يكون مرخصا لأي منهما أو حيازتها على النحو المبين بالأوراق.

كما أن المتهمان الثالث والرابع حازا بغير ترخيص سلاح ناري غير مرخص خرطوش على النحو المبين بالأوراق كما حازا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل اتهام السابق دون أن يكون مرخصا لأي منهما بإحرازه او حيازته على النحو المبين في الأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع أيضا اشترك بطريقي الاشتراك والمساعدة مع باقي المتهمين على سرقة المنقولات المبينة بالأوراق للمملوكين للمجني عليها سالفة الذكر بأن اتفق معهم علي ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول وساعدهم بأن أعد لهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعه لنقلهم لمحل الواقعة والاستيلاء على المسروقات والفرار بها فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

وأكدت المجني عليها في أمر الإحالة أنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت المتهمين من الأول للثالث مستقلين سيارة وقام أحدهم بجذب حقيبة اليد التي كانت تحملها مما أدى إلى سقوطها أرضا وأحداث إصابتها.