الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مدينة الغردقة الاعلي في نسبة الاشغالات

«معلومات الوزراء»: الغردقة الأعلى نسبة إشغالات الفنادق في الشرق الأوسط خلال 2021

السياحة في الغردقة
السياحة في الغردقة

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يحمل توقعات صادرة عن كوليرز إنترناشيونال لإشغالات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2021، تحت عنوان "الغردقة المدينة الوحيدة التي ستشهد نموًّا مضاعفًا في نسب إشغالات الفنادق". 

أشار الإنفوجرافيك إلى القفزة المتوقعة في معدلات الإشغال بفنادق كلٍّ من القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة في 2021 مقارنة بالعام السابق؛ حيث توقع أن تصل نسب الإشغال بفنادق الغردقة إلى 51%، وهي المدينة الوحيدة على قائمة كوليرز إنترناشيونال التي ستشهد نموًّا- بمعدل 112%، و57% هي نسبة الإشغال المتوقعة بفنادق الإسكندرية بمعدل نمو 26%، و49% لفنادق القاهرة، وبمعدل نمو 79%.

 وأخيرًا، 43% لفنادق شرم الشيخ، بمعدل نمو 88%. كما تناول الإنفوجرافيك نسب إشغالات الفنادق بمنطقة الشرق الأوسط، وتوقعات بنمو كبير فيها خلال عام 2021؛ لتصل نسب إشغالات الفنادق في ميناء دبي الإماراتية إلى 73% بمعدل نمو سنوي 41%، و57% في مدينة الرياض السعودية بمعدل نمو 14%. 

في حين أنه من المتوقع أن تشهد لبنان تحسنًا في معدلات إشغالات فنادق بيروت لتصل إلى 38% بمعدل نمو سنوي 61%، ثم مدينة عمان الأردنية والتي يُتوقع أن تصل إشغالات الفنادق بها خلال عام 2021 إلى 33% بمعدل نمو سنوي 37%.

الغردقة المدينة الوحيدة التي ستشهد نموًّا مضاعفًا في نسب إشغالات الفنادق
الغردقة المدينة الوحيدة التي ستشهد نموًّا مضاعفًا في نسب إشغالات الفنادق
إنفوجرافيك مصر مركز معلومات الوزراء اشغالات الفنادق السياحة عودة السياحة منطقة الشرق الأوسط كوليرز إنترناشيونال 2021

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وائل لطفي

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