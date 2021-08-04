بناء على طلب الجمهور.. أصغر مغنية مصرية بأوبرا فيينا تشارك في حفل بمسرح سيد درويش

بناء على طلب جمهور الإسكندرية؛ تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى حفلا بمسرح سيد درويش، بمشاركة الفنانة الشابة مريم طاحون، التي تعد أصغر مغنية مصرية في أوبرا فيينا بالنمسا، وأوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، عازف البيانو جريج مارتن، ويصاحبهما تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير وإخراج حازم طايل، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 6 أغسطس الجاري.

وكانت فرقة أوبرا القاهرة قد استضافت مريم طاحون بمشاركة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدي، عازف البيانو جريج مارتن وصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير، ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد، وذلك مساء الخميس والجمعة 29، 30 يوليو الماضي على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغانى ديزنى والمسرحيات الغنائية العالمية منها شبح الأوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذني إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش، ماري بوبينز تطعم الطيور، دعه يمضي، هيركليز يمضى فى الأفق، وقت خاص بنا، انعكاس مولان، إنى أرى الضوء، ريبونزل وغيرها، أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، منى رفلة، وليد كريم، چولي فيظى، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، إلهامي أمين، إنجي محسن، عزت غانم، أسامة علي، نورستا المرغني، برهان الدين فاروق، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي، أسامة جمال ونسرين رشدي.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.