وقف الملاحة النهرية في أسوان بسبب عاصفة ترابية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وبحيرة ناصر بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب وصول عاصفة ترابية وهبوب رياح شديدة أدت لانخفاض مستوى الرؤية، خاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

وجاء ذلك أثناء متابعته لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس.

كما ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان سائقى المركبات والسيارات المختلفة بالتهدئة الكاملة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" وأيضاً طريق "أسوان - أبوسمبل" السياحى ، مؤكداً أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول.

تعرضت مدينة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لعاصفة ترابية، وطقس حار وغير مستقر، ومازالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مرة أخرى داخل المدينة.