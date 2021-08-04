طرق تقوية مناعة الأطفال لمقاومة الفيروسات

بالتغذية السليمة..

تعتبر نزلات البرد والإنفلونزا من أشهر الأمراض بالنسبة للأطفال، والتي يكون سببها هو نقص المناعة لدى الأطفال، لذلك يجب علينا العمل على تقوية المناعة عند الأطفال، حيث أن النظام المناعي بالجسم يساعد على محاربة الأمراض ومنع التعرض إلى البكتيريا والفيروسات، وبحسب موقع “parents” نرصد مجموعة من الأطعمة التي تقوي مناعة الأطفال.

تناول الخضروات والفاكهة

تقديم المزيد من الفواكه والخضروات، ومنها الجزر والفاصوليا الخضراء والبرتقال والفراولة، حيث أنها تحتوي تحتوي جميعها على الكاروتينات ، وهي مغذيات نباتية تعزز المناعة قد تزيد الخضروات من إنتاج الجسم لخلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى والإنترفيرون، وهو جسم مضاد يغلف أسطح الخلايا، ويمنع الفيروسات.

زيادة ساعات النوم

تظهر الدراسات التي أجريت على البالغين أن الحرمان من النوم يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض عن طريق تقليل الخلايا القاتلة الطبيعية، وأسلحة الجهاز المناعي التي تهاجم الميكروبات والخلايا السرطانية، وينطبق الشيء نفسه على الأطفال وقد يحتاج الرضيع إلى 16 ساعة نوم في اليوم، والأطفال الصغار يحتاجون من 11 إلى 14 ساعة، والأطفال في سن ما قبل المدرسة يحتاجون إلى 10 إلى 13 ساعة.

الرضاعة الطبيعية

يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة معززة للمناعة ومشحونة بتوربو وخلايا الدم البيضاء، تحمي المرضى من التهابات الأذن، والحساسية، والإسهال، والالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا، والتهابات المسالك البولية، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ، تشير الدراسات إلى أنه قد يعزز أيضًا قوة دماغ طفلك ويساعد في حمايته من مرض السكري المعتمد على الأنسولين ومرض كرون والتهاب القولون وأنواع معينة من السرطان في وقت لاحق من الحياة.

التمارين الرياضية

تظهر الأبحاث أن التمارين الرياضية تزيد من عدد الخلايا القاتلة الطبيعية لدى البالغين - ويمكن للنشاط المنتظم أن يفيد الأطفال بنفس الطريقة وتزيد من مناعتهم، ومثال الأنشطة الممتعة للأطفال ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والتزلج على الجليد وكرة السلة والتنس.

حماية من انتشار الجراثيم

إن محاربة الجراثيم لا تعزز المناعة تقنيًا، لكنها طريقة رائعة لتقليل الضغط على جهاز المناعة لدى طفلك، وتأكد من أن أطفالك يغسلون أيديهم كثيرًا بالماء والصابون، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لنظافتهم قبل وبعد كل وجبة وبعد اللعب في الخارج، والتعامل مع الحيوانات الأليفة، وتنظيف أنوفهم.

إبعاد التدخين السلبي

إذا كنت أنت أو زوجك يدخنان، توقف عن التدخين، حيث يحتوي دخان السجائر على أكثر من 7000 مادة كيميائية ضارة، يمكن للعديد منها أن تهيج أو تقتل خلايا الجسم والأطفال أكثر عرضة من البالغين للآثار الضارة للتدخين السلبي لأنهم يتنفسون بمعدل أسرع.