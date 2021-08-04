الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بطلة «البخيل وأنا».. 10 معلومات عن الفنانة فتحية طنطاوي

الفنانة فتحية طنطاوي
الفنانة فتحية طنطاوي

تصدرت الفنانة فتحية طنطاوي، تريند جوجل بعد إعلان وفاتها خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على إثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة، ثم عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن فتحية طنطاوي.

- شاركت في ما يقارب عن 140 عملا، حيث كانت في بدايتها عن طريق الظهور بالأعمال التلفزيونية في أدوار قصيرة.

- ولدت 12 أغسطس 1943 بمدينة السويس.

- درست في دار معلمات السويس قسم الموسيقى.

- عملت مدرسة موسيقى في البداية، وسافرت إلى المنصورة بعد تهجير أسرتها من السويس في حرب 1967.

-  بدأت مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات.

- اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون تؤدى أدوارًا ثانوية مساعدة

- أغلبية أدوارها ركزت على دور المرأة الشعبية أو الريفية الكادحة.

- قامت بدور بائعة الطرشي في فيلم (ديل السمكة) بعام ٢٠٠٣ وأم عبد الحكم (محمود البزاوي) في فيلم (الطوق والأسورة) بعام ١٩٨٦ ودور أم العريس سعيد (محمد شرف) في فيلم (دم الغزال) بعام ٢٠٠٥. 

-من مسرحياتها (انتهى الدرس يا غبي) مع محمد صبحي عام ١٩٧٥ ومن أهم مسلسلاتها (البخيل وأنا) بعام ١٩٩٠ و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام ٢٠٠٤

- آخر أعمالها ظهورها ضيفة شرف في مسلسل "أبو جبل" رمضان 2019، وآخر ظهور لها كان فى احتفالية "50 سنة فن" والتى أقامها النجم القدير محمد صبحى، وتم تكريم زوجها الملحن على سعد.

وأعلن محمد سعد نجل الفنانة فتحية طنطاوي وفاتها، قائلا:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرَم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله…اللهم تغمَّد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مثواها الجنة، نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا".

مسلسلات محمد صبحى مساعد محمد سعد الأعمال التلفزيونية على مسرح فتحية طنطاوي وفاة فتحية طنطاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

على متنها 700 سائح سعودي.. سفاجا تستقبل أول رحلة سياحية للباخرة «بليسما»

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

توجيه من وزير البترول بشأن محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الإفريقية تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأردن: لا نعترف بسلطة ​القضاء الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية