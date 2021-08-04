بطلة «البخيل وأنا».. 10 معلومات عن الفنانة فتحية طنطاوي

تصدرت الفنانة فتحية طنطاوي، تريند جوجل بعد إعلان وفاتها خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على إثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة، ثم عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن فتحية طنطاوي.

- شاركت في ما يقارب عن 140 عملا، حيث كانت في بدايتها عن طريق الظهور بالأعمال التلفزيونية في أدوار قصيرة.

- ولدت 12 أغسطس 1943 بمدينة السويس.

- درست في دار معلمات السويس قسم الموسيقى.

- عملت مدرسة موسيقى في البداية، وسافرت إلى المنصورة بعد تهجير أسرتها من السويس في حرب 1967.

- بدأت مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات.

- اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون تؤدى أدوارًا ثانوية مساعدة

- أغلبية أدوارها ركزت على دور المرأة الشعبية أو الريفية الكادحة.

- قامت بدور بائعة الطرشي في فيلم (ديل السمكة) بعام ٢٠٠٣ وأم عبد الحكم (محمود البزاوي) في فيلم (الطوق والأسورة) بعام ١٩٨٦ ودور أم العريس سعيد (محمد شرف) في فيلم (دم الغزال) بعام ٢٠٠٥.

-من مسرحياتها (انتهى الدرس يا غبي) مع محمد صبحي عام ١٩٧٥ ومن أهم مسلسلاتها (البخيل وأنا) بعام ١٩٩٠ و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام ٢٠٠٤

- آخر أعمالها ظهورها ضيفة شرف في مسلسل "أبو جبل" رمضان 2019، وآخر ظهور لها كان فى احتفالية "50 سنة فن" والتى أقامها النجم القدير محمد صبحى، وتم تكريم زوجها الملحن على سعد.

وأعلن محمد سعد نجل الفنانة فتحية طنطاوي وفاتها، قائلا:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرَم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله…اللهم تغمَّد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مثواها الجنة، نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا".