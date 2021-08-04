وفاء الكيلاني تحضر موسم جديد من «السيرة».. ونجوم الصف الأول في الحلقات

بدأت الإعلامية وفاء الكيلاني، خلال الفترة الماضية، التحضير لموسم جديد من برنامجها "السيرة" بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج والذي استضاف عدد كبير من النجوم منهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وآسر ياسين.

ويبدأ طاقم عمل برنامج "السيرة" التصوير خلال 3 أسابيع من الآن على أن يتم العرض بشكل مبدئي عبر قنوات "dmc" سبتمبر القادم، وهي نفس الشاشة التي احتضنت الموسم الأول أيضا.

وانتهى طاقم العمل من الشق البحثي والأرشيفي للبرنامج، وبدأ يعمل على الحلقات بشكل كامل في الوقت الذي يتعاقد منتج الضيوف والمنتج الفني مع نجوم الصف الأول للظهور في الحلقات.

وتحتوي الحلقات على معظم فقرات الموسم الأول مع إضافات جديدة والتصوير في الديكور نفسه، ومن المقرر عرض العمل على إحدى الفضائيات العربية بالتزامن مع "dmc".

ويحاول فريق برنامج "السيرة" التواصل مع نجوم لم يتواجدوا في الموسم الماضي ومنهم الفنان محمد رمضان والفنان أحمد عز والفنان هاني سلامة وعدد آخر من نجوم الصف الأول في الوسط الفني.

وخلال الفترة الماضية كانت سادت حالة من الإثارة حول الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، حتى تصدر اسمها محركات البحث عبر موقع "جوجل"، وتصدرت الـ"تريند" من جديد، بعدما نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها.

وعلقت الإعلامية وفاء الكيلاني، على الصور الجديدة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، تعليق غامض أثار الجدل، حيث قالت: "الحمد لله".