الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل زيارة رئيس الوزراء.. 7 معلومات عن صوامع القمح في الإسماعيلية

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صورة

يجري الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية.

يستهل رئيس الوزراء برنامجه بزيارة تفقدية لصوامع القمح بمدينة أبو صوير، وتهدف مشروعات صوامع الغلال إلى تطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، وتتمتع بإمكانيات كبيرة من خلال وجود أنظمة لمراقبة المخزون، وتقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح.

وتنشر «الدستور» معلومات عن مشروع صوامع القمح في مدينة أبوصوير.

- يقع بقرية أبوصوير البلد التابعة لمدينة ومركز أبوصوير على بعد 15 كيلو مترا من مدينة الإسماعيلية.

- على مساحة خمسة أفدنة بما يوازي 21 ألف متر مسطح.

- يتضمن 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل منها بإجمالي سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.

- يقوم بالتنفيذ شركة المقاولون العرب قطاع القناة وسيناء

- تم ضم مساحة ملاصقة للموقع بهدف إقامة 9 خلايا تخزينية بدلا من 6 خلايا، لتصل السعة التخزينية الإجمالية الى نحو 45 ألف طن من الأقماح.

- تصل التكلفة الإجمالية النهائية للمشروع لنحو 185 مليون جنيه.

- استغرقت مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا.

وعلى الجانب الآخر، تنظم هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، حفلًا لتدشين الكراكة "حسين طنطاوي" ورفع العلم المصري عليها، والاحتفال بانضمامها لأسطول كراكات الهيئة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وكانت هيئة قناة السويس، قد أعلنت عن وصول الكراكة «حسين طنطاوي»، ثاني أكبر كراكة في الشرق الأوسط، لقناة السويس، بعدما تم فصلها عن السفينة الصينية "TAI AN KOU" في البحيرات، تحت إشراف ومتابعة من الهيئة، وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة «IHC» الهولندية.

 

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