الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفجير حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس بدمشق

تفجير حافلة عسكرية
تفجير حافلة عسكرية بدمشق

انفجرت حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، ومعلومات عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في خبر عاجل: "أفاد مراسلنا بوقوع انفجار في باص مبيت عسكري عند مدخل مساكن الحرس قرب مشروع دمر بدمشق صباح اليوم.. مشيراً إلى أن هناك معلومات عن وقوع إصابات".

ويأتي ذلك بعد يومين من  إصابة عدد من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجوم استهدف مقراً لهم في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن هجوماً بعبوة ناسفة والأسلحة الرشاشة استهدف صباح الإثنين مقرا عسكريا للقوات سوريا الديمقراطية  “قسد” بالقرب من محطة المياه في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي.

ولفتت وسائل الإعلام السورية  إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من قوات سوريا الديمقراطية إصابات متفاوتة وتدمير كبير بالمقر.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن المناطق التي ينتشرون بها حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية كان آخرها الأسبوع الماضي حيث قتل مسلح من القوات في بلدة أبو حمام وأصيب آخرون في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

 

جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستبقي على نحو 900 عسكري، بينهم عناصر "القبعات الخضراء" لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في محاربة "داعش" ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، الذي من المتوقع إتمامه مع نهاية أغسطس المقبل، وإعلان واشنطن وبغداد يوم الاثنين الماضي عن إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق مع نهاية العام الجاري.

 

وقوات سوريا الديمقراطية تحالف متعدد الأعراق والأديان يغلب عليها الطابع الكردي، وكذلك تتكون من  الجماعات التركمانية والأرمنية والشركسية والشيشانية وتتألف في معظمها من وحدات حماية الشعب، وأسست في أكتوبر 2015، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بأن مهمتها هي النضال من أجل إنشاء سوريا علمانية، ديمقراطية وفيدرالية، على غرار ثورة روجافا في شمال سوريا. وينص دستور الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا الذي تم تحديثه في ديسمبر 2016 على تسمية قوات سوريا الديمقراطية قوة دفاعها الرسمية.
 

سوريا دمشق مساكن الحرس انفجار حافلة عسكرية وقوع إصابات

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وائل لطفي

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