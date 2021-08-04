تسجيل 71 اصابة جديدة محلية بكورونا فى الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي ان البر الرئيسي الصيني سجل 71 حالة اصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الثلاثاء.

وحسبما أفادت وكالة أنياء “شينخوا” الصينية، ذكرت اللجنة أن من بين حالات الاصابة محلية العدوى، تم تسجيل 35 حالة في مقاطعة جيانغسو و15 حالة في مقاطعة هونان وتسع حالات في مقاطعة هوبي وست حالات في مقاطعة شاندونغ وثلاث حالات في مقاطعة يوننان وحالتين في مقاطعة خنان وحالة واحدة في مقاطعة فوجيان.

كما تسجيل 25 حالة وافدة، بينها سبع حالات في مقاطعة يوننان وأربع حالات في مقاطعة فوجيان وثلاث حالات في مقاطعة جيانغسو وحالتان في كل من بلدية شانغهاي ومقاطعتي تشجيانغ وقوانغدونغ وحالة واحدة في كل من بلدية تيانجين ومقاطعات شانشي ولياونينغ وخنان وسيتشوان.

وتم تسجيل حالتين جديدتين يشتبه في اصابتهما بكوفيد-19 وافدتين من خارج البر الرئيسي الصيني في بلدية شانغهاي يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة انه لم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وحتى نهاية يوم الثلاثاء، تم تسجيل اجمالي 7529 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني، من بينها 6816 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و713 حالة لا تزال فيها. ولم يتم تسجيل حالات وفاة من بين الحالات الوافدة.

وبلغ عدد اجمالي حالات الاصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 93289 حالة حتى يوم الثلاثاء، من بينها 1240 مريضا لايزالون يتلقون العلاج منهم 21 شخصا في حالة خطيرة.

وخرج ما اجماليه 87413 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا بسبب المرض.

وكان هناك حالتان يشتبه في اصابتهما بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء.

وتم تسجيل 27 حالة جديدة دون أعراض. وكان ما اجماليه 485 حالة دون أعراض، منها 367 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية يوم الثلاثاء.

وحتى نهاية يوم الثلاثاء، تم تسجيل 11994 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد-19 بينها 212 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة و63 حالة اصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الادارية الخاصة و15721 حالة اصابة مؤكدة بينها 791 حالة وفاة في مقاطعة تايوان.

وخرج ما اجماليه 11719 مريضا مصابا بكوفيد-19 في هونغ كونغ و54 في ماكاو و12929 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.