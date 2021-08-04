الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

10 ساعات.. انقطاع مياه الشرب بقرية أبو الريش فى أسوان

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب

تنقطع مياة الشرب عن عدة مناطق بقرية أبو الريش بمدينة أسوان، اليوم الأربعاء، ولمدة 10 ساعات، نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها.

 

وسيتم قطع مياه الشرب عن المناطق الأتية بقرية أبو الريش ( العجباب والأدفوية شرق وعرب، والسكناب السكة الحديد والحجاب غرب والشيخ علي غرب) إعتباراً من الساعة الخامسة صباح غداً الأربعاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢١ وحتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.


وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان،  أمس الثلاثاء، أنه نظراً للقيام بأعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها، لذا سيتم قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بقرية أبو الريش.

 

و اهابت الشركة المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، وأيضاً الجهات الخدمية المعنية بتدبير أحتياجاتهم من المياه مع الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ في حالة طلب سيارات وفناطيس لامدادهم بمياه الشرب مجاناً

 

أسوان مياه الشرب والصرف الصحي ساعات قطع مياة الشرب 10 ساعات ابو الريش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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