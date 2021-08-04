10 ساعات.. انقطاع مياه الشرب بقرية أبو الريش فى أسوان

تنقطع مياة الشرب عن عدة مناطق بقرية أبو الريش بمدينة أسوان، اليوم الأربعاء، ولمدة 10 ساعات، نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها.

وسيتم قطع مياه الشرب عن المناطق الأتية بقرية أبو الريش ( العجباب والأدفوية شرق وعرب، والسكناب السكة الحديد والحجاب غرب والشيخ علي غرب) إعتباراً من الساعة الخامسة صباح غداً الأربعاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢١ وحتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.



وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أمس الثلاثاء، أنه نظراً للقيام بأعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها، لذا سيتم قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بقرية أبو الريش.

و اهابت الشركة المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، وأيضاً الجهات الخدمية المعنية بتدبير أحتياجاتهم من المياه مع الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ في حالة طلب سيارات وفناطيس لامدادهم بمياه الشرب مجاناً