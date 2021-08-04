حريق هائل داخل مضرب للأرز ومصنع للمقرمشات بالطريق الزراعى بالبحيرة

شهد الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، نشوب حريق داخل مضرب للأرز ومصنع للمقرمشات، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماده.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بنشوب حريق بمضرب للأرز ومصنع للمقرمشات بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة دمنهور، ورجال الحماية المدنية حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وجار السيطرة على الحريق، ومعرفة أسباب اندلاعه، ولم يسفر الحادث حتى الآن عن وجود إصابات.

بينما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة ممرضة داخل عيادة عيون بالدور السادس بمول شهير بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة كفرالدوار يفيد بتلقى بلاغ بالعثور على جثة فتاة داخل عيادة بمول شهير بشارع بورسعيد بمدينة كفرالدوار.

وانتقل ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الدوار لمكان الواقعة، بالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى " نجلاء . ن. ا" تعمل ممرضة داخل عيادة عيون بمول شهير بمدينة كفرالدوار.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بالاشتراك وفرع الأمن العام ومباحث كفرالدوار لكشف غموض وملابسات الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

كما لقى شخص مصرعة ، بينما اصيب 9 أشخاص أخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الزراعي القاهرة/ الإسكندرية بنطاق دائرة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وتم نقل الجثة لغرفة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العام.