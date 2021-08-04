الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو بالبنوك اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، وذلك خلال التعاملات المالية بالبنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.55جنيه للشراء، و18.69جنيه للبيع، فى حين سجل أمس 18.53جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

أما سعر اليورو في بنك مصر بلغ 18.55جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وذلك مقابل تسجيل 18.53جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، أمس.

ويستعرض "الدستور" أسعار اليورو في باقي البنوك المصرية، حيث جاءت مؤشرات سعر اليورو بها كالتالي:
- سعر اليورو في البنك المركزي المصري 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.55 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك مصر بلغ 18.55 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.54 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك البركة 18.57 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib 18.57 جنيه للشراء، 18.72 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.59 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.
يذكر أنه تباينت أمس أسعار  اليورو في  البنوك المصرية ما بين الانخفاض والاستقرار والزيادة في البنوك المصرية، والتي شملت؛ بنك مصر، وبنك قناة السويس، وبنك CIB، والبنك المركزي.

وفي سياق آخر، واصل الريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 4.16 للشراء، مقابل 4.19 للبيع ، فيما سجل سعر صرف الريال  السعودي في البنك المركزي 4.17 للشراء، و 4.20 للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك «سي أي بي» 4.16 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.
 

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