الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل النواب: دور الانعقاد الأول أثبت اختلاف المجلس الحالى عن السابق

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب

أكد المستشار احمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن دور الانعقاد الاول اثبت للجميع أن المجلس الحالي مختلف في أدائه عن المجالس السابقة، مشيرًا إلى أن المجلس تعامل مع المعارضة بشكل راقي ما ساهم في خروج التشريعات والقوانين بشكل مرضي للمواطنين.

 

ووجه سعد الدين، الشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، علي أداءه وهدوءه في إدارته للحزب، فضلا أيضاً عن أدائه في إدارته لمجلس الشيوخ، ومتابعا: "المستشار حنفي جبالي أيضاً أدار مجلس النواب بأداء هادئ نتج عنه خروج عدد ضخم من التشريعات والقوانين بشكل جيد".


واضاف وكيل مجلس النواب، أن الحكومة تعاملت مع المجلس الحالي بشكل قوي سواء في حضورهم لاجتماعات اللجان النوعية، وأيضاً الجلسات العامة ولعل آخرهم كان حضور الدكتور السيد قصير وزير الزراعة بحضور كافة مساعديه.


جاء ذلك خلال ندوة حزب مستقبل وطن، تحت عنوان "جهود المجالس النيابية في دور الانعقاد الاول" بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية،  والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعدالدين، والنائب محمد ابو العينين وكيلي مجلس النواب، والمهندس اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، والنائب حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما عبر وكيل أول مجلس النواب، عن سعادته بمشاركته بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ"  لدعم الوطن بمقر حزب مستقبل وطن، قائلا:" أنا سعيد أني في بيتي اليوم وهو حزب مستقبل وطن". مؤكدا علي أن أداء أغلبية البرلمان كان رائع ومختلف بدور الانعقاد الأول.

 
 
وأكد \أن أول كلمة له بدور الانعقاد الأول كانت متضمنه أمنية له أن يكون المجلس الحالي مختلف، وهو ما تحقق علي أرض الواقع، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث الأداء الهادئ والمتزن، مع الأداء المختلف من حزب الأغلبية حيث استطاع أن يحقق التعاون مع الحكومة وأحزاب المجلس المختلفة بما يصب فى صالح الوطن.


ولفت وكيل أول مجلس النواب إلي هذا الأداء تحقق بوجود المعارضة والتى شعرت بالعدالة والقناعة فى أن كلمتها مسموعة، مشيدا بأداء زعيم الأغلبية أشرف رشاد الذي حقق هذه المعادلة تحت أروقة البرلمان، بالتعاون مع الجميع، وأيضا التعاون الحكومي  مع البرلمان الذي اختلف كثيرا عن الفصل التشريعي الأول .

 


وأكد أن الأداء المختلف من رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي والذي كان له انطباع مختلف لدي المواطن المصري بشكل مختلف عن الماضي  وهو الذي أعطي صورة جيدة ومختلفة عن البرلمان، حيث صورة رئيس المجلس الجيدة تعطي صورة أفضل لدي المواطن عن أداء البرلمان ككل موجها الشكر له ولحزب الأغلبية علي الأداء المختلف.


وتطرق بحديثه بشأن تساؤلات خاصة بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية، مؤكدا علي أنه عاصر بداية هذا المقر منذ أن كان أمين عام لمجلس النواب، ويدرك أنه سيكون مفخرة كبيرة بحجم الدولة المصرية وبتاريخها النيابي.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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