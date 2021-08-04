رئيس مجلس الشيوخ: أصبحنا أمام شعب له حس سياسى مختلف

عبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن، عن فخره واعتزازه بمشاركته بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ"، لدعم الوطن بمقر حزب مستقبل وطن، مؤكدًا على أن الفخر كل الفخر أن نجلس اليوم لنراجع الماضي من أجل مستقبل أفضل.

جاء ذلك في كلمته بندوة حزب مستقبل وطن" انجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن"، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و ذلك في ضوء اللقاءات التي يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب الأول، والأمين العام، بمقر الأمانة العامة، في حضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن الكمال لله وحده، ولا نقول أننا بلغنا الكمال، ولكن أداءنا بدور الانقعاد الأول بالفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ،مبشر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلاشك، ولكن الصورة مختلفة عن الماضي، ولا نقول أننا وصلنا للكمال ولكننا نشخص الأمور في نصابها الصحيح الآن بالإيجابيات والسلبيات، والفخر أن نعترف بوجود الإيجابيات والسلبيات.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن المواطن في الشارع لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه، ونحن أصبحنا أمام شعب له حس سياسي مختلف، والمواطن يلمس الاختلاف والصورة المختلفة عن الحياة البرلمانية في مصر في ضوء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ، متطرقًا بحديثه أيضًا إلى التجاوب الكبير الذى تم ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وتطرق رئيس حزب مستقبل وطن بحديثه لأداء الأحزاب تحت قبة البرلمان بغرفتيه، مؤكدًا على أن الأداء مختلف، والجميع وضع مصلحة الوطن على أولوياته دون النظر لمصلحته الشخصية، مؤكدًا على أن شهادته في حزب مستقبل وطن مجروحة، ولكن أداءه كان مميز ومختلف، وجميعنا نطمع للأفضل والأحسن خلال الفترة المقبلة.



وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن حزب مستقبل وطن قام بدور كبير بدور الانعقاد الأول، ونجح في تغير رؤية الأعضاء عن مهامهم الحقيقة تحت قبة البرلمان، وردود فعل المنصات بما يرتقي بالعمل البرلماني من جميع أطرافه، بحيث لمسنا مشاركة حقيقة من الأعضاء في مهامهم البرلمانية.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أن حاسة عضو مجلسي النواب والشيوخ اختلفت عن الماضي بشأن مهامه النيابيةّ،ّ والجميع أصبح مقدر دوره وموقفه الذي يأخذه من أجل الوطن والمواطن، موجهًا التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا على أنه قام بدوره على أفضل كفاءة وكل عضو حصل على حقه في التعبير عن رؤيته وموقفه.