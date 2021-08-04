الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على آخر تطورات التصحيح

طارق شوقي
طارق شوقي

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة لعام ٢٠٢١، عن آخر تطورات نتيجة الثانوية العامة، والتي من المفترض أن تظهر في ١٥ أغسطس الجاري.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تطورات التصحيح، مؤكدة أن الوزارة انتهت من تصحيح ٧ مواد وجاري الانتهاء من باقي المواد، والتصحيح إلكتروني وليس يدوي، حيث يتم التصحيح الإلكتروني للمرة الأولى دون تدخل أي عنصر بشري في الموضوع، وذلك سوف يعمل على تقليل التظلمات.

وبحسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١ مطمئنة ولا خوف منها، وأن نسب النجاح مبشرة مقارنة بنسب نجاح الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن النتيجة لن تكون قبل ١٥ أغسطس الجاري.

ونفى وزير التربية والتعليم، ما يتم تداوله علي «الفيس بوك» بشأن التلاعب في النتيجة، ودخول الكنترول الخاص بالتصحيح الإلكتروني، مؤكدًا أن كل هذا غرضه البلبة والقلق، مناشدًا أولياء الأمور بالعمل على التركيز على الصفحات الرسمية التي تصدر من وزارة التربية والتعليم، أو التي يتم الإعلان عنها من خلال صفحته الرسمية على «فيس بوك».

وبحسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١، قال إن التصحيح مازال جاريًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة عن طريق الموقع الرسمي للوزارة بعد عقد مؤتمر صحفي يتم من خلاله إعلان كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١، مشيرًا إلى أنه يطالب طلاب الثانوية بالاستمتاع بالإجازة قبل إعلان النتيجة، متمنيًا لهم كل التوفيق .

بعد نتيجة منة الدستور الدكتور طارق شوقي وزير التربية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم صفحته الرسمية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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