«حبنا بدأ بشائعة».. أسرار وتفاصيل زواج إبراهيم خان بسهير رمزي

تعد الفنانة سهير رمزي واحدة من أكثر الفنانات المصريات في عدد الأزواج فقد تزوجت 12 مرة، خلال مشوارها الفني حتى قررت الأعتزال والابتعاد عن الأضواء وقد كان من أهم قصص الحب والزواج في حياة الفنانة سهير رمزي هو الفنان السوداني إبراهيم خان إلا أنه لم يكن الزوج الاول في حياتها ولكن زوجها الأول كان صديقه وقد تزوجت من الفنان إبراهيم خان عقب طلاقها من زوجها الأول.

ولد الفنان إبراهيم خان في منطقة ود مدني بالسودان في العام 1936، من أب سوداني وأم مصرية وقد بدأ مشواره الفني في مصر بعدما كان مذيعًا في إذاعة ركن السودان، التي تحولت بعد ذلك لإذاعة وادي النيل، وجاء لمصر واستكمل دراسته والتحق بمعهد التمثيل عام 1958، وتخرج منه عام 1961، وبعد مجموعة من الأدوار الثانوية التقى بالمخرج المصري حسام الدين مصطفي والذي رشحه للعمل معه كان أول أفلامه "الشجعان الثلاثة" في العام 1969 وشاركته البطولة الفنانة شمس البارودي.

زواج إبراهيم خان بسهير رمزي

وفي أحد الحوارات الصحفية، تحدثت سهير رمزي عن حكاية زواجها من أبراهيم خان، وقالت :"كانت منتشرة عن وجود علاقة حب بيني وبين إبراهيم خان وتطورت الشائعات حتى وصلت إعلان خطبتنا"، ورغم تلك الشائعات إلا أن سهير رمزي قررت قطع الطريق وتزوجت بأحد أصدقاء إبراهيم خان من خارج الوسط الفني وكان شخصًا ثريًا وبالطبع علم بالشائعات التي تتردد في الصحافة عن قصة حب سهير وإبراهيم.

لم يطلب الزوج من سهير الابتعاد عن الفن لكنه اشترط عليها عدم المشاركة في أي عمل فني يجمعها بخان، لكنها لم تلتزم بذلك الشرط بعد ذلك ففي عام 1973 عرض عليها المشاركة في فيلم 3 فتيات مراهقات، من بطولة ميرفت أمين ومريم فخر الدين ويوسف شعبان، وكان الزوج في رحلة عمل لأوروبا لكنه عاد خلال تصوير الفيلم ورفض استكمالها مشاهده متعهدًا بدفع الشرط الجزائي في العقد رغم محاولات سهير رمزي إقناعه أن التعاقد كان ما قبل الزواج، وبعد ما أصرت الفنانة سهير رمزي على الاستمرار في العمل قرر الزوج إنهاء العلاقة الزوجية وطلقها في نفس العام، تزوجت سهير رمزي من إبراهيم خان قرابة عام ونصف ثم تطلقا دون أن يعلن أحدهما أسباب الطلاق.