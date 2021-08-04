بسبب وفاة صلاح قابيل.. سر تغيير سيناريو الجزء الخامس من «ليالى الحلمية»

يعد الفنان الراحل صلاح قابيل واحدًا من أكثر الفنانين استمرارا في الأعمال الفنية حتى أيامه الأخيرة، وقد تسببت وفاته في العديد من التغييرات التى طرأت على أعمال فنية كان يعمل بها ولم يمهله القدر لاستكمالها.

من بين تلك الأعمال مسلسل "ذئاب الجبل" الذي كان قد بدأ صلاح قابيل في أداء العديد من مشاهده، ثم لعب دور علوان البكرى الفنان الراحل عبدالله غيث، ولم يكن دوره في مسلسل "ذئاب الجبل" هو الدور الوحيد الذي لم يستكمله وإنما الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" التي تسببت وفاته في تغيير سيناريو المسلسل لاستبدال دوره بدور آخر.

الفنان صلاح قابيل من مواليد محافظة الشرقية عام 1931، وانتقل مع عائلته للقاهرة واستكمل مرحلة الثانوية ودخل بعدها كلية الحقوق لكنه لم يكمل دراسته بها ليقرر الدراسة بمعهد الفنون المسرحية والتحق عقب تخرجه بفرقة مسرح التلفزيون المصري، واستمر في العمل بها لسنوات حتى عام 1963 حينما قدم أول أعماله السينمائية من خلال فيلم زقاق المدق للكاتب الكبير نجيب محفوظ وشارك في البطولة أمام معبودة الجماهير شادية، ثم شارك بعد ذلك في "بين القصرين" و"نحن لا نزرع الشوك" وغيرها من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

وفي العام 1992 وقبل أشهر قليلة من وفاته شارك في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "ليالي الحلمية" بتقديم دور علام السماحي ابن عم بطل الأجزاء الثلاث الأولى زينهم السماحي، والذي كان من المفترض أن يستمر دوره في الجزء الخامس إلا أنه وفي ديسمبر من نفس العام توفي الفنان صلاح قابيل عن عمر يناهز 61 عامًا، وكان الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة يعتمد على دور علام السماحي كأحد الأدوار الرئيسية للجزء الخامس إلا أنه اضطر لحذف الشخصية واستبدالها بشخصية المعلم سيد أبو ليلة قريب أولاد السماحي، وتغيير الشخصية تماما لكثرة استبدال النجوم التي شهدها المسلسل خلال أجزائه.

فقد شهد مسلسل ليالي الحلمية استبدال العديد من شخصياته المحورية أبرزها شخصية زهرة سليمان غانم التي كانت تلعبها في الجزئين الثاني والثالث الفنانة آثار الحكيم، والتي لعبت في الجزء الرابع الفنانة إلهام شاهين.