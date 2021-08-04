حجز 3 أصابوا شخصا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام

أمرت نيابة السلام اليوم الثلاثاء ، بحجز 3 أشخاص متهمين بالتشاجر وإصابة شخص وحيازة الأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة السلام،لمدة 24 ساعةلحين وصول التحريات الأمنية .

كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب، وتكليف الأجهزة الأمنية بعمل التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وتعود بداية الواقعة، إلى مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتلاحظ لها نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة أحد أطراف المشاجرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على طرفى المشاجرة ،وضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتولت النيابة التحقيق.

-عقوبة جريمة حيازة السلاح دون ترخيص

ينص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن500 جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.