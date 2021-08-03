الاتحاد التونسي للشغل يدين استقواء حركة النهضة بجهات أجنبية

أدان الاتحاد التونسي للشغل، مساء الثلاثاء، لجوء قيادات من حزب النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية، كما استنكر تهديدات رئيس الحركة بالعنف الداخلي ولدول الجوار، مطالبًا بالإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية بما يمكن البلاد من الخروج من الأزمة .

كا دعا الاتحاد، فى تصريح على لسان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبى، للتعجيل بتكوين حكومة مصغرة بمهام محددة وبرئاسة شخصية اقتصادية ذات خبرة.

وقال نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل في نهاية اجتماع الهيئة الإدارية المنعقدة، بالحمامات أن الهيئة ستبقى في حالة انعقاد في انتظار توضيح رؤية رئيس الجمهورية واستراتيجية عمله مستقبلاً، مؤكدًا الطبوبى أن هذه الهيئة ستتبعها هيئات تنظر في تطور الوضع في البلاد، وفقا لموقع موزاييك التونسى.

وقال الطبوبي" الهيئة تداولت في مسألة المواقف الدولية، ونرفض أي تدخل أجنبي في قراراتنا، علينا أن نشمر عن سواعدنا ونخلق ثروة ونبني بلدا قويا".

وواصل الطبوبي القول إنه لا يستقيم الحديث عن تخوفات من ارتهان سياسة البلاد الى محاور بعينها في ظل حاجتنا لمساعدات من الدول خاصة اثر تدهور الوضع الصحي بالبلاد .

وفى وق سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية سامح شكري، إلى تونس، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره التونسي قيس سعيد.

وغادر وزير الخارجية من مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى تونس في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين التونسية والإفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن وزير الخارجية سامح شكري غادر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى تونس، وتم إنهاء إجراءات سفره من استراحة كبار الزوار بالمطار.