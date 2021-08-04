الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كيما» تبحث وضع خطط مستقبلية لتعظيم الاستفادة من أراضيها غير المستغلة

شركة كيما
شركة كيما

فى إطار خطة الإدارة العامة للأملاك والأراضي بشركة كيما، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لوضع خطط الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة لها، لتعظيم الاستفادة منها بما يحقق صالح الشركة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب.

استقبل حربى بازيد، مدير عام الأملاك و الأراضي، لجنة خبراء متخصصون في التسويق  والتثمين العقاري، وتم عرض مساحات الأراضي الفضاء  على ضوء الرفع المساحي الذي تم لها على الطبيعة، و تم التشاور في أوجه الاستغلال الامثل لها بما يحقق رؤية شركة كيما المستقبلية، من خلال إعداد الدراسات و التصميمات التي تتناسب مع طبيعة كل مساحة حسب المنطقة.

ووقع المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والمهندس طارق كمال خليل الباجوري، العضو المنتدب التنفيذي للمناجم والمحاجر، على عقد تسوية النزاع بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدولة بشأن تسوية المنازعات بين الجهات التابهة لها بطريقة ودية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بوقف التقاضي بين الوزارات ودراسة سبل أخرى لفض المنازعات.

وفي ضوء المنازعات التي كانت قائمة سابقًا بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، وشركة الحديد والصلب المصرية حول قطعة الأرض المملوكة للشركة (كيما) بمنطقة عمارات الحديد والصلب المصرية بأسوان،  وتنفيذًا  لقرارات اللجنة المشكلة برئاسة  المستشار القانوني لوزارة قطاع العمال بضرورة فض النزاع بين الشركتين.

تم التوقيع على تسوية النزاع، برعاية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبحضور المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

مصر خلال عقد الكيماوية الدولة مدير قطع الصناعات الكيماوية طريق عدن وقف وزارة جمهور التسويق عرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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