الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرف التجارية»: مدينة الصناعات الغذائية تساهم في زيادة الثقة للمستوردين الأجانب

الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية

قال حاتم نجيب، عضو الغرف التجارية، أن مدينة الصناعات الغذائية سوف تساهم في زيادة الثقة لدى المستوردين الأجانب، وسوف تساهم في زيادة الصادرات المصرية. 

 وأضاف عضو الغرف التجارية  في تصريحات لـ" الدستور "، أن مصر من الدول التي حققت ارتفاعا في الصادرات من السلع الغذائية رغم  فيروس كورونا المستجد وتلك المدينة سوف تضاعف حجم التصدير.

و كان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

- تفاصيل منشآت المدينة الصناعية الغذائية

وتضم مدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" العملاقة بالسادات  10 مصانع مختلفة، بإجمالى طاقة 470 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية، تصل إلى 40 منتجا بالإضافة إلى المباني والمنشآت.

وتم تجهيز هذه المصانع بعدد 10 معامل تحاليل للبحوث والتطوير تعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى  قطاع النقل والحركة، بخلاف المباني الإدارية، وتضم فندق الإقامة والمعيشة والمخازن ومجمع الخدمات للعاملين واتباع كافة معايير السلامة والصحة المهنية والصناعية.

وكانت تقارير رسمية،  قد أوضحت ارتفاع صادرات مصر من السلع الغذائية، و  سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.041 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 959.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 82.6 مليون دولار خلال بنسبة 8.6% خلال عام.   

كان جهاز التعبئة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 43.5% حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خلال شهـر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع.

مكونات المجمع مصر صادرات فيروس كورونا ازمة المدينة الصناعية الغذائية السيسي الغرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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