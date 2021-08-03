الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استجابة لـ«الدستور».. «التعليم» تفتتح فصول رياض أطفال بمدرسة الشهيد محمد بالدقهلية

فصول رياض أطفال بمدرسة
فصول رياض أطفال بمدرسة الشهيد محمد بالدقهلية

استجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لما نشره موقع "الدستور" خلال الشهور الماضية بشأن مطالبة أولياء أمور مدرسة الشهيد محمد أحمد موسى بالدقهلية بفتح فصول رياض أطفال لهم في القرية.

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فصول رياض أطفال بمدرسة الشهيد محمد بالدقهلية

حيث افتتحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الثلاثاء فصول رياض أطفال لهم داخل المدرسة بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ووكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومدير إدارة غرب المنصورة التعليمية ومسئولى رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وإدارة غرب المنصورة التعليمية ومديرى إدارات التعليم الاعدادي والابتدائي بإدارة غرب المنصورة التعليمية.

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فصول رياض أطفال بمدرسة الشهيد محمد بالدقهلية

وقدم أهالي القرية الشكر لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ولموقع الدستور، معربين عن فرحتهم بافتتاح فصول لرياض الأطفال في هذه المدرسة حيث إنها المدرسة الأشهر في قريتهم وكانت بلا فصول رياض أطفال. 

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فصول رياض أطفال بمدرسة الشهيد محمد بالدقهلية

وكانت قد نشرت الدستور في يونيو ٢٠٢١ استغاثة لأولياء الأمور حيث استغاث عدد من أولياء أمور مدرسة الشهيد محمد أحمد موسي للتعليم الأساسي بالدقهلية، بوزارة التعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالتزامن مع التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

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فصول رياض أطفال بمدرسة الشهيد محمد بالدقهلية

وقال أولياء الأمور في استغاثتهم: "يوجد فصلى رياض أطفال بمدرسة الشهيد محمد أحمد موسى سرحان للتعليم الأساسى بقرية كوم الدربى التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية وأن هذين الفصلين مجهزين منذ 4 سنوات بكل الوسائل والمقاعد وغيرها".

أضافوا: «مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وإدارة غرب المنصورة التعليمية لم يقوموا بفتح هذين الفصلين إلى الآن وكلما ذهبنا للمدرسة للتقديم لأبنائنا يقال لنا إن الإدارة لم تسمح بفتح الفصلين ونحن فى احتياج كبير لفتح فصلى رياض الأطفال بالمدرسة».

جدير بالذكر أم  المنصة الإلكترونية الموحدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت تستقبل الطلبات الالكترونية الخاصة بالتقديم لمرحلة رياض الأطفال، حيث فتح باب التقديم 1 يونيو الماضي، وانتهى يوم 30 يونيو الماضي.

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وائل لطفي

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