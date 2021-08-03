«الجيزاوى»: جامعة بنها حريصة على الاستثمار في المعرفة وتحويلها لثروة اقتصادية

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة معسكر مهارات ريادة الأعمال والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها) ويستمر لمدة 4 أيام متواصلة بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لنوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمى، والدكتور محمد مرسي مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية و100 طالب وطالبة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة بنها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على الاستثمار في المعرفة ومخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى ثروة اقتصادية مضيفا أن الجامعة قامت بإنشاء أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بهدف الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والأفكار الابتكارية وربطها بالصناعة، مشيرا الى أن الدولة لديها إرادة قوية للاستثمار أيضا في الشباب كقيادات شابة قادرة على الإدارة واتخاذ القرار في الوقت المناسب، موجها حديثه للطلاب قائلا "افتخروا ببلدكم وجامعاتكم".

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن معسكر مهارات ريادة الأعمال يأتي في إطار مشاركة الجامعة لتعزيز نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين طلاب الجامعة مشيرا الى أهمية تأهيل الطلاب بالمعارف والمهارات الخاصة بسوق العمل والتنسيق مع أكاديمية البحث العلمى فى دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا لإعداد كوادر علمية وخلق فرص عمل حقيقة للشباب.

وأوضح الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة لديها خبرة طويلة في البرامج الخاصة بريادة الأعمال ولديها قصص نجاحات كبيرة في هذا المجال حيث يوجد لدى الجامعة 18 مدرب في مجال ريادة الأعمال وتوفير وظائف لائقة للشباب، مشيرا إلى أن الجامعة تتبنى خطة الدولة في التنمية المستدامة والسعي لتحقيق أهدافها السبعة عشر وإنشاء شركات ناشئة لخلق فرص عمل جديدة للمواطن المصري والمساهمة في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا،مضيفا أن معسكر ريادة الأعمال هو برنامج تدريبي لإلهام رواد المستقبل، لكي يستطيعوا تأسيس عملهم الحر والانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال، وتعريفهم بأهم المهارات الواجب توافرها فى رائد الأعمال وكيفية اكتسابها وتنميتها لكي يصبح رائد أعمال ناجح.

وأضاف الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار أن معسكر ريادة الأعمال بجامعة بنها يأتي ضمن أنشطة نادي ريادة الأعمال والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق بعض الأهداف منها: نشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية الوعي بفوائد أن تصبح رائد أعمال بين الطلاب المستهدفين وتنمية مهارات التفكير الأساسية وتقدير الذات وإثراء فكر ريادة الأعمال، واكتساب الثقة لبناء العلاقات والتواصل مع الآخرين.

وقالت الدكتورة هبة عكاشة مدير نادي ريادة الأعمال إن المعسكر استهدف تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي وكذلك مهارات العصف الذهني والتفكير الابتكاري والتعرف على كل المهارات الواجب توافرها فى رائد الأعمال وكيفية اكتسابها وتنميتها وابتكار وتوليد أفكار يمكن متابعتها وتنفيذها على أرض الواقع كرائد أعمال بحيث يكون لها مردود اقتصادى.