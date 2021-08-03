انقطاع مياة الشرب عن عدة مناطق بقرية أبو الريش بأسوان غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه نظراً للقيام بأعمال تغذية الخطوط الجديدة التي تم تركيبها بمنطقة مزلقان الخلاصاب بأبو الريش وعمل التوصيلات اللازمة عليها، لذا سيتم قطع مياه الشرب عن المناطق الأتية بقرية أبو الريش (العجباب والأدفوية شرق وعرب، والسكناب السكة الحديد و الحجاب غرب والشيخ علي غرب) لمدة ١٠ ساعات إعتباراً من الساعة الخامسة صباح غداً الأربعاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢١ وحتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

وتهيب الشركة المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، وأيضاً الجهات الخدمية المعنية بتدبير احتياجاتهم من المياه مع الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ في حالة طلب سيارات وفناطيس لإمدادهم بمياه الشرب مجاناً.

جدير بالذكر أن أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بتفقد المشروعات الجارية بقرى القنان والحواجر والسباعية والبصيلية بمركز إدفو، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وشمل تفقده لمشروع مجمع الخدمات بقرية القنان والجاري إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 ملايين جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدني والشهر العقارى ومركز تكنولوجي من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.

وكشف اللواء أشرف عطية بأن مجمع الخدمات يأتي ضمن إنشاء 30 مجمعا منهم 13 مجمع بمركز إدفو، و8 مجمعات بمركز كوم أمبو، و9 مجمعات بمركز نصر النوبة.