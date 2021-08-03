الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الخميس.. اختتام امتحانات الثانوية العامة لجميع المدارس

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

يختتم ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١،  الخميس المقبل، حيث يؤدى 1179 طالبًا/ طالبة بمدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء".

أدى اليوم 225 طالبًا /طالبة من طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، كما أدى 1179طالبًا/ طالبة بمدارس STEM الامتحان، حيث أدي621 طالب/طالبة امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء و الجيولوجيا"، وأدى 558 طالب/طالبة امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات "، وذلك في اليوم الثامن عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن عشر لطلاب مدارس المكفوفين ، وطلاب مدارس STEM، سارت بشكل جيد؛  حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتستكمل اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بعد تلقي اوراق الاجابات من الكنترولات الرئيسية في القاهرة والأسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، وتظريف أوراق أسئلة "البابل شيت" في المواد التي انتهي الطلاب من أداء الامتحانات بها بعد العودة من أجازة عيد الأضحي، لتسفيرها إلى مدينة 6 أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة " الماسحات الضوئية"، تمهيدا لاعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتبيها في سيديهات النتيجة النهائية.

طلاب طلاب الثانوية العامة يوم الثلاث الثانوية العامة مكفوفين رئيس امتحانات الثانوية العامة لجان الامتحانات الامتحانات يوم الثلاثاء التدابير الاحترازية الدكتور رضا حجازي رضا حجازي امتحانات الثانوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

أخر أخبار موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021| مستجدات الطيران السعودي الدولي

طوكيو 2020.. يد مصر تهزم ألمانيا لتصبح أول فريق عربى فى نصف النهائى

نائل نصار بعد فوزه اليوم: منتخب الفروسية المصري الأقوى في العالم

شديد الحرارة يصاحبه رطوبة عالية.. تفاصيل طقس غدًا الأربعاء

أمريكا تهنئ مصر لوصول منتخب اليد لنصف نهائى أوليمبياد طوكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

بـ15 طائرة إطفاء.. تفاصيل إخماد «حرائق القدس» (فيديو)

«التعاون الخليجي» يدين الهجوم على ناقلة النفط قبالة ساحل عمان

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس