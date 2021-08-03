الخميس.. اختتام امتحانات الثانوية العامة لجميع المدارس

يختتم ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، الخميس المقبل، حيث يؤدى 1179 طالبًا/ طالبة بمدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء".

أدى اليوم 225 طالبًا /طالبة من طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، كما أدى 1179طالبًا/ طالبة بمدارس STEM الامتحان، حيث أدي621 طالب/طالبة امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء و الجيولوجيا"، وأدى 558 طالب/طالبة امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات "، وذلك في اليوم الثامن عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن عشر لطلاب مدارس المكفوفين ، وطلاب مدارس STEM، سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتستكمل اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بعد تلقي اوراق الاجابات من الكنترولات الرئيسية في القاهرة والأسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، وتظريف أوراق أسئلة "البابل شيت" في المواد التي انتهي الطلاب من أداء الامتحانات بها بعد العودة من أجازة عيد الأضحي، لتسفيرها إلى مدينة 6 أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة " الماسحات الضوئية"، تمهيدا لاعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتبيها في سيديهات النتيجة النهائية.