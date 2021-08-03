الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة الرحلات الجوية الدولية بين القاهرة والمطارات الإيطالية خلال الفترة الراهنة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر مسؤولة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بين المطارات الإيطالية ومطار القاهرة الدولي، خلال الفترة الأخيرة مع بداية الفصل الشتوي، وذلك عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية مختلف الجنسيات إلى المطارات المصرية رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

أضافت المصادر، لـ" الدستور"، أن مطار القاهرة يشهد يوميًا سفر ووصول ما يقرب من 10 رحلات جوية بين مطارات إيطاليا والقاهرة عبر الشركة الوطنية والخاصة المصرية، لنقل ما يقرب من 10 آلاف راكب إيطالي وجنسيات أخرى، حيث يتم تقديم الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية بمرحلتى السفر والوصول، فضلاً عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

أشارت المصادر إلى أن مطار القاهرة الدولي يشهد خلال الفترة الراهنة زيادة في الرحلات الجوية الدولية لبعض الدول الأوروبية والعربية مثل إيطاليا وروسيا والإمارات عبر مختلف شركات الطيران الاجنبية والمصرية الوطنية والخاصة.

وتلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا، حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

المطارات الايطالية اخبار رحلات مطار القاهرة تنشيط السياحة وزارة الطيران وزارة السياحة والآثار

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