السبت.. حفل توقيع «حكاية سناء» بمكتبة تنمية المعادى

تشهد مكتبة تنمية المعادي، في السابعة مساء السبت المقبل، حفل توقيع كتاب "حكاية سناء" للمخرجة روجينا بسالي، والصادر مؤخرًا عن بيت الياسمين للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي انطلقت خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو الماضي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وفي 288 صفحة؛ تتناول روجينا بسالي قصة حياة الفنانة سناء جميل من الميلاد حتى الوفاة، إضافة إلى مجموعة من الصور النادرة.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: خلف قصة النجاح العظيمة التي حققتها سناء جميل تحدٍ كبير وصمود، إرادة وتصميم لتطويع عقبات كثيرة، قصة طويلة وحكايات مثيرة كونت نموذجًا أصيلًا لا يشبه أحدًا، لم يخلف سوى إعجاب مختلط بالدهشة، وحتى تكتمل الصورة لا بد أن تُروَى الحكاية من البداية.

هنا رحلة كبيرة قطعتها المخرجة روجينا بسالي في البحث والتمحيص عن أدق التفاصيل التي تخص الفنانة الجميلة سناء جميل، ساعات وساعات بين دار الكتب والأرشيف الصحفي والمواد الفيلمية، جمعت لنا بين دفتي هذا الكتاب سيرة نادرة من أروع ما يكون، كانت بطلتها ثريا يوسف عطا الله أو سناء جميل، بدأته بتحدٍ كبير، وعناد لم يكن له مثيل، وانتهت بنموذج صادق حتى النخاع وصل إلى قلوب الملايين. كيف كانت بدايتها مفارقة بحريق القاهرة؟!، وكيف سارت بين العقبات وأيضًا كيف انتهت؟ هذا ما يجيب عنه الكتاب.

يذكر أن الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليونًا و700 ألف زائر، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة، ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليونًا و600 ألف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها أكثر من 270 ألف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.