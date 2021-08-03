تناول 7 ألوان من الخضروات في اليوم..

تعتمد تغذية الأطفال على نفس عناصرالتغذية للكبار كل شخص يحتاج إلى نفس الأنواع من العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتين والدهون ومع ذلك، يحتاج الأطفال إلى كميات مختلفة من العناصر الغذائية المحددة في مختلف الأعمار.

لذلك نشر موقع “mayoclinic” الأمريكي تقريرًا عن كيفية التغذية السليمة للأطفال.

البروتين:

يجب اختيار المأكولات البحرية واللحوم والدواجن الخالية من الدهون والبيض والفاصوليا والبازلاء ومنتجات الصويا والمكسرات والبذور غير المملحة.

الفواكه:

يجب تشجيع الأطفال على تناول مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة بدلًا من عصير الفواكه فإذا كان الطفل يشرب العصير يجب التأكد من أنه عصير 100% بدون سكريات مضافة.

الخضروات:

يجب تقديم مجموعة متنوعة من الخضروات الطازجة بما يعادل 7 ألوان من الخضروات في اليوم مع النشويات واختيار الخضروات الأقل في الصوديوم.

البقوليات:

يجب اختيار الحبوب الكاملة ، مثل خبز القمح الكامل أو دقيق الشوفان أو الفشار أو الأرز البني أو البري والتقليل من تناول الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة والأرز.

الألبان:

يجب تشجيع الأطفال على تناول منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم وشربها، مثل الحليب أو الزبادي أو الجبن أو مشروبات الصويا المدعمة.

السكر:

يجب التقليل من السكريات المضافة والاعتماد السكريات الطبيعية، مثل تلك الموجودة في الفاكهة والحليب، واختيار الحبوب ذات الحد الأدنى من السكريات المضافة وتجنب المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة مثل المشروبات الغازية والرياضية ومشروبات الطاقة.

الدهون المشبعة والمتحولة:

يجب التقليل من الدهون المشبعة التي تأتي بشكل أساسي من مصادر الغذاء الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان كاملة الدسم والبحث عن طرق استبدال الدهون المشبعة بالزيوت النباتية، التي توفر الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين هـ كما توجد الدهون الصحية بشكل طبيعي في الزيتون والمكسرات والأفوكادو والمأكولات البحرية والتقليل من الدهون المتحولة عن طريق تجنب الأطعمة التي تحتوي على زيت مهدرج جزئيًا.

الصوديوم:

يجب من الأهل التشجيع على تناول وجبات خفيفة من الفاكهة والخضروات بدلًا من رقائق البطاطس والبسكويت والبحث عن منتجات منخفضة الصوديوم.