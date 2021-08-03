الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بـ53 مليار جنيه سنويا.. «التموين» تنتج 270 مليون رغيف يوميا

رغيف الخبز
رغيف الخبز

توفر وزارة التموين الخبز المقدم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، حيث تنتج الوزارة ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميا، ليحصل كل فرد بمنظومة الدعم على 5 أرغفة، وتدعم الوزارة الخبز لأصحاب بطاقات التموين بتكلفة 53 مليار جنيه سنويا.

وفي المقابل يصل سعر رغيف الخبز الحر إلى ما بين 50 و100 قرش، بحسب حجم الرغيف.

كان قد كشف  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المدينة الصناعية "سايلو فودز"، صرح عظيم يمثل إضافة حقيقية لقدرة الدولة في الصناعات الغذائية وهى أساس الأمن الغذائي الذى يؤدي إلى تحقيق الأمن القومى الشامل، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة في توفير الاحتياطي الاستراتيجي تعتمد على 3 محاور أساسية، من خلال ضمان توفير احتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 شهور، والمحور الثانى ضبط ورفع كفاءة سلاسل التوزيع وعدالة وجودها، والمحور الثالث يتمثل تدبير التمويل اللازم المالى لشراء السلع الاستراتيجية والذى زاد عن 1.8 مليار دولار.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم زيادة السلع التخزينية للقمح وتم ضبط تداول سلعة القمح وإحكام السيطرة عليها، وخفضنا فاتورة الاستيراد بنسبة 13 %، لافتا إلى أن احتياطي القمح يصل إلى 6 شهور ونصف ولم نصل إلى هذا الاحتياطي من قبل، مشددا على أنه احتياطي السكر يصل إلى 6 شهور أيضا بعد ضبط عملية صناعة السكر بشكل كامل، وتم كذلك دعم مبادرة تشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية ذات القدرات الإنتاجية الصغيرة، ولدينا احتياطات كافية في الدواجن واللحوم وكل السلع الاستراتيجية ضمن خطة الدولة.  

وتابع وزير التموين: أهمية مشروع مدينة سايلو فودز الجديدة والتى نشهد افتتاح المرحلة الأولى منها اليوم، يتمثل فى إيجاد نموذج صناعى متكامل يحتذى به في مفهوم سلاسل الإمداد بداية من توفير زراعة القمح في المناطق الجديدة وتخزينه وصولا إلى استخدامه في الصناعة داخل المدينة بدون تدخل بشرى على الإطلاق، كذلك توفير وجبة غذائية صحية لطلاب المدارس وتحقيق التكامل مع المجمع الصناعى "قها - ادفينا"، وإضافة قدرات إضافية للسوق المصرى في مجال الصناعات الغذائية.

وقال الدكتور على المصيلحى، أن المدينة الصناعية "سايلو فودز"، توفر خطوط إنتاج كبيرة للعصائر ومركزات الفاكهة والخضروات، وغيرها من خطوط الإنتاج مما يدعم مجمع "قها ادفينا"، بعد تطويره بشكل كامل في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن مصر في التصنيف المعتدل للأمن الغذائي.

وزارة التموين عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التموين رغيف الخبز البطاقات التموينية علي المصيلحي منظومة الدعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «حان وقت زيادة رغيف العيش مش معقول 20 رغيف بثمن سيجارة»

أخر أخبار موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021| مستجدات الطيران السعودي الدولي

افتتحها الرئيس السيسي.. «الدستور» في جولة بـ«سايلو فودز» أكبر مدينة غذائية بالعالم العربي

تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة بالمملكة السعودية

«التمثيل العمالي»: السعودية تحدد 4 لقاحات معتمدة للدخول من منافذها

عمرو طلعت يكشف لـ«الدستور» محاور مشاركة «الاتصالات» في «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس

بيلي إيليش تفقد آلاف المتابعين لترويجها ألبومها الجديد في إسرائيل

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء والهدم التي تمارسها إسرائيل بفلسطين غير قانونية