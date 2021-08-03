بـ53 مليار جنيه سنويا.. «التموين» تنتج 270 مليون رغيف يوميا

توفر وزارة التموين الخبز المقدم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، حيث تنتج الوزارة ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميا، ليحصل كل فرد بمنظومة الدعم على 5 أرغفة، وتدعم الوزارة الخبز لأصحاب بطاقات التموين بتكلفة 53 مليار جنيه سنويا.

وفي المقابل يصل سعر رغيف الخبز الحر إلى ما بين 50 و100 قرش، بحسب حجم الرغيف.

كان قد كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المدينة الصناعية "سايلو فودز"، صرح عظيم يمثل إضافة حقيقية لقدرة الدولة في الصناعات الغذائية وهى أساس الأمن الغذائي الذى يؤدي إلى تحقيق الأمن القومى الشامل، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة في توفير الاحتياطي الاستراتيجي تعتمد على 3 محاور أساسية، من خلال ضمان توفير احتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 شهور، والمحور الثانى ضبط ورفع كفاءة سلاسل التوزيع وعدالة وجودها، والمحور الثالث يتمثل تدبير التمويل اللازم المالى لشراء السلع الاستراتيجية والذى زاد عن 1.8 مليار دولار.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم زيادة السلع التخزينية للقمح وتم ضبط تداول سلعة القمح وإحكام السيطرة عليها، وخفضنا فاتورة الاستيراد بنسبة 13 %، لافتا إلى أن احتياطي القمح يصل إلى 6 شهور ونصف ولم نصل إلى هذا الاحتياطي من قبل، مشددا على أنه احتياطي السكر يصل إلى 6 شهور أيضا بعد ضبط عملية صناعة السكر بشكل كامل، وتم كذلك دعم مبادرة تشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية ذات القدرات الإنتاجية الصغيرة، ولدينا احتياطات كافية في الدواجن واللحوم وكل السلع الاستراتيجية ضمن خطة الدولة.

وتابع وزير التموين: أهمية مشروع مدينة سايلو فودز الجديدة والتى نشهد افتتاح المرحلة الأولى منها اليوم، يتمثل فى إيجاد نموذج صناعى متكامل يحتذى به في مفهوم سلاسل الإمداد بداية من توفير زراعة القمح في المناطق الجديدة وتخزينه وصولا إلى استخدامه في الصناعة داخل المدينة بدون تدخل بشرى على الإطلاق، كذلك توفير وجبة غذائية صحية لطلاب المدارس وتحقيق التكامل مع المجمع الصناعى "قها - ادفينا"، وإضافة قدرات إضافية للسوق المصرى في مجال الصناعات الغذائية.

وقال الدكتور على المصيلحى، أن المدينة الصناعية "سايلو فودز"، توفر خطوط إنتاج كبيرة للعصائر ومركزات الفاكهة والخضروات، وغيرها من خطوط الإنتاج مما يدعم مجمع "قها ادفينا"، بعد تطويره بشكل كامل في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن مصر في التصنيف المعتدل للأمن الغذائي.