الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء يتفقد غرفة الشبكة الموحدة ببورسعيد

غرفة عمليات هيئة
غرفة عمليات هيئة الإسعاف

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات هيئة الإسعاف وغرفة عمليات هيئة الرعاية الصحية الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة والطوارئ بمحافظة بورسعيد ، ضمن فاعليات اليوم الثالث للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 80"، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، وعدد من الجهات المعنية .

واستمع نائب المحافظ ورئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء لشرح تفصيلى عن كيفية وسرعة احتواء الأزمة فور وقوعها داخل غرفة عمليات الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة ببورسعيد وكيفية التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وذلك فى إطار  التعرف على مدى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد بعناصرها البشرية والمادية للتعامل السريع مع أي أزمة قد تحدث .

وأشاد نائب محافظ بورسعيد ورئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء بالتعامل السريع لغرفة عمليات الإسعاف والرعاية الصحية ببورسعيد مع الأزمات وايضا استعدادهما على مدار الساعة لاستقبال أى شكاوى أو أزمات ، والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد ، وأكد نائب المحافظ على أهمية التدريب العملى المشترك صقر 80، فى صقل مهارات العاملين فى مختلف الأجهزة المختصة و تدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات والوسائل المتاحة بالمحافظة ، وتعاون جميع العناصر المشتركة فى التدريب مع القوات المسلحة .

وفي شأن آخر كان قد  عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا اليوم مع اللواء أشرف محمود نائب رئيس الهيئة الصناعية واللواء حسام حنفي مستشار رئيس الهيئة وذلك بحضور أصحاب المصانع وشباب المستثمرين  بالمنطقة الصناعية، حيث ناقش اللقاء قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح مجموعة من الأراضي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال وشباب المستثمرين.

وقام 15 مستثمر خلال اللقاء بالتفاوض وتقديم طلبات للحصول على الأراضي وطبقا للتيسيرات التي قدمتها هيئة التنمية الصناعية في هذا الأمر.

تفقد قطاعات قطاع المهندس مجلس

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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