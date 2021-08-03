بسبب انشغال علي جمعة.. «الصديقية الشاذلية» تدعو المريدين الجدد إلى أخذ العهد من مقدمي الطريقة

كشفت الطريقة الصديقية الشاذلية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، حدوث أزمة كبيرة داخل أروقتها بسبب طلب المريدين الجدد المنتمين للطريقة حديثا الحصول على العهد والقبضة الصوفية من الدكتور علي جمعة مباشرة بصفته شيخ الطريقة إلا أن انشغال الدكتور علي جمعة بالكثير من الأعمال الأخرى جعله غير قادر على إعطاء العهد بنفسه لهؤلاء المريدين الجدد الذين أصبحوا يأتون من جميع محافظات مصر للحصول على العهد الخاص بالطريقة حيث يعتقدون أن أخذ العهد مباشرة من الشيخ أكثر بركة وخير من أخذه من مقدمي الطريقة.

الأمر الذي جعل الدكتور علي جمعة يصدر قراره بأخذ العهد من مقدمي الطريقة المعتمدين في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك المعتمدين في الدول الخارجية في قارات أوربا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وليس منه هو شخصياً حتى لاتتوقف أعماله أو يقصر في شئون اللجنة الدينية بمجلس النواب أو أعماله بجميعة مصر الخير، خاصة أن الجميع يعتقد أن أخذ العهد يجب أن يكون من شيخ الطريقة مباشرة.

وقالت الطريقة الصديقية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”: ندعو جميع المريدين إلى الالتزام بقرارات الدكتور علي جمعة، خاصة أن المريدين يريد بعضهم أن يأخذ العهد من الدكتور على جمعة مباشرة وهذا غير ممكن ففيه من الضغط على الشيخ مافيه.

وتابع البيان: نقول ونؤكد للسادة المريدين الجدد أن أي شيء سوف يصل إليك من المتقدمين فهو من مولانا مباشرة، وهذا نظام وضعناه حتى نستطيع السير ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فصافح الناس وكانوا يقولون مرحبا برسول رسول الله، فالقضية عندنا ليست طقوس أو إثبات حالة بل قضية القلوب الضارعة المعلقة بالله سبحانه وتعالى فإذا أخذت الطريق من أحد المقدمين كأنك أخذته من مولانا مباشرة ولا خلاف ولا نزاع في ذلك.