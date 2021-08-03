نقيب المحامين يتلقى دعوة لحضور احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية

تلقى رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة من المستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، لحضور احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وذلك يوم السبت الموافق 07/08/2021، في تمام الساعة 11 صباحًا.

ونصت الدعوة على الآتي: "يتشرف المستشار عصام الدين المنشاوي، بدعوتكم لحضور احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية (بالقاهرة الجديدة) الكائن في التجمع الخامس ـ أول التسعين الشمالي، السبت 07/08/2021، في تمام الساعة 11 صباحًا".

في سياق آخر، استقبل رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أحمد العيادي نقيب محامي قنا، بمكتبه بالنقابة العامة للمحامين، وقام بتهنئته على فوزه في الانتخابات التي أجريب مطلع الشهر الماضي على منصب النقيب.

وأهدي أحمد العيادي، رجائي عطية نقيب المحامين درعًا تذكاريًا، تكريمًا له على نهوضه بنقابة المحامين، متقدمًا بمجموعة من الطلبات لـ رجائي عطية منها طلب بزيادة مخصصات الفرعية، وطلب بخصوص استلام مائتي روب محاماة.

من ناحيته، وافق رجائي عطية على زيادة مخصصات الفرعية ووجه بتسليم نقيب محامي قنا مائتي روب محاماة.

حضر اللقاء عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، ومحمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، وعبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة.

فيما يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأربعاء المقبل الموافق 04/08/2021، اختبارات لنقابات:« شمال الجيزة، جنوب الجيزة، شمال القليوبية، جنوب القليوبية»، تحت رعاية النقيب العام رجائي عطية، وحسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر معهد المحاماة، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.

وجاءت تقسيمات اللجان كالتالي:

- محامي شمال الجيزة، ومحامي جنوب الجيزة من الساعة (1) إلى الساعة (3).

- محامي جنوب القليوبية، وشمال القليوبية من الساعة (3) إلى الساعة (5).

ولا يسمح بدخول قاعة الاختبارات بعد بداية موعد الاختبار.

وسيتم استئناف باقي محاضرات الدورة الرابعة من معهد محاماة القاهرة الكبرى، بداية من الأسبوع المقبل.