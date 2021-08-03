حفظ التحقيقات في حريق عقار بالمرج

لا شبة جنائية..

قررت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات في حريق نشب داخل عقار سكني في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وتبين من التحقيقات والتقارير الفنية أنه لا شبه جنائية في الحريق وأن ماس كهربائي السبب في اشتعال النيران.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار في المرج، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.