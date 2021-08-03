الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لا شبة جنائية..

حفظ التحقيقات في حريق عقار بالمرج

حريق
حريق

قررت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات في حريق نشب داخل عقار سكني في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وتبين من التحقيقات والتقارير الفنية أنه لا شبه جنائية في الحريق وأن ماس كهربائي السبب في اشتعال النيران. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار في المرج، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

المرج محافظة القاهرة ماس كهربائي اشتعال نيابة

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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