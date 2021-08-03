الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعداد المخططات التفصيلية لمناطق الامتداد العمراني بالإسكندرية

اجتماع محافظة الإسكندرية
اجتماع محافظة الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ما تم بخطة إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمدينة الإسكندرية، والذي يتم بالتعاون مع الجامعات بمحافظة الإسكندرية متمثلة في جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس.

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اجتماع محافظة الإسكندرية

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الهندسة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى،  وجامعة فاروس علي الجهد المبذول وتعاونهم في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة في المحافظة مؤكدًا أن جامعات الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كانوا وما زالوا بيت الخبرة العلمية الداعم للمحافظة.

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اجتماع محافظة الإسكندرية

وأكد المحافظ على تذليل كافة العقبات والإجراءات لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية.

وأضاف أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطة المحافظة لتخطيط كافة المناطق غير المخططة وإعادة تخطيط كافة المناطق وتحويلها لمنظومة رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وفقا للمخطط الاستراتيجي العمراني للمدينة على أن يتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين.

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اجتماع محافظة الإسكندرية

وكانت قد أعدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، العام الماضي، مخططا لتطوير مدينة الإسكندرية تحت عنوان "المخطط الاستراتيجي العام لتنمية مدينة الإسكندرية 2032".

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اجتماع محافظة الإسكندرية

ويرتكز المخطط بشكل رئيسي على عدة قطاعات أبرزها زيادة الحيز العمراني الموجود، ووضع مخطط استراتيجي لاستعمالات الأراضي، وإنشاء بنية تحتية مستدامة، ووضع مخطط استراتيجي للنقل، وإنشاء هيكل تنظيمي لإدارة المخطط.

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اجتماع محافظة الإسكندرية

ويتضمن المخطط إنشاء مجموعة كبيرة من المدن العالمية على المستويات السكنية والترفيهية والتجارية والتعليمية فضلًا عن خلق مجتمعات صديقة للبيئة وتوفير خطوط نقل مستدامة ومتطورة.

المخططات مناطق الامتداد العمراني الإسكندرية جامعة الإسكندرية المخططات التفصيلية رئيس الجمهورية نظم المعلومات الجغرافية

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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