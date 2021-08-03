«شعراوى»: بدء إنشاء مجمعات صناعية في 4 محافظات تجريبيا

كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه سيتم البدء فى إنشاء مجمعات صناعية على 4 قطع أراضي في 4 محافظات هي الإسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية، كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وذلك فى إطار مبادرة شغلك فى قريتك.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد إقامة أول مجمع صناعي بمحافظة الفيوم، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة الوزارة واتحاد الصناعات المصرية "شغلك في قريتك" لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة بحضور وزيرى التخطيط والتنمية المحلية.

وأوضح الوزير، أن هذه المواقع جاءت في قرية "سبك الضحاك" بالمنوفية على مساحة 6000 متر ، وقرية "أبو صوير" بالإسماعيلية بعد توفير مساحة 4200 متر، وقرية "هوارة المقطع" بالفيوم على مساحة 6000 متر، وقرية "بني أحمد" بمحافظة المنيا على مساحة 9625 متر، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناءً على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.

وأضاف " شعراوى" أن مبادرة " شغلك في قريتك " تنفذها الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية طبقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين حيث تقوم فكرة المبادرة على إنشاء مجمعات صناعية وإنتاجية على أراضى الدولة بالقرى و يضم كل مجمع صناعي مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتغذية مشروعات كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص وشركة أيادى حيث قامت الوزارة بعمل دراسة تحليلية للمشروعات المثيلة والتجارب الناجحة التي تحققت في بعض المحافظات وعلى رأسها القليوبية مثل مشروع وظيفتك جنب قريتك، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء فى تنفيذ تلك المبادرة التي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى جهود الوزارة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية ، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوي لرفع مستوى معيشة المواطنين .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذى تقدمه وزيرة التخطيط لتنفيذ تلك المبادرة على أرض المحافظات، معرباً عن أمله بأن تكون تجربة ناحجة للمساهمة في دعم المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وخلق فرص عمل لأبناء القرى .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن فكرة مبادرة شغلك في قريتك لم يتم تنفيذها من قبل بالقرى المصرية بصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة حيث تعتمد على علاقة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص ( Public Privat Partnership) ، حيث يتم فيها التعاون بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيما يخص الصناعات المغذية والصناعات التكاملية .