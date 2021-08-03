أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع "الرايات الخضراء" بشواطئ المحافظة عقب استقرار الأحوال الجوية، والتي تبين أن حالة البحر تسمح بالنزول والسباحة.

وأوضحت الإدارة، أن الهدف من ألوان رايات البحر تعرف المواطنين على حالة البحر عند رؤيتها.

-ألوان الرايات ثلاث

الراية الخضراء: الراية باللون الأخضر تعنى إن حالة البحر آمنه وتسمح بالنزول للمياه.

الراية الصفراء: تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحذر.

الراية الحمراء: تعني تحذير وخطورة وحالة البحر لا تسمح بنزول المياه خاصة إذا كنت لا تجيد السباحة ويفضل الالتزام بالمساحة المحددة للسباحة حتى وإن كنت تجيد السباحة.

-نسب الإشغال

وأضافت الإدارة، في بيان لها، أن نسبة الإشغال بشواطئ الإسكندرية أمس تراوحت بين 25% إلى 50%، بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100%، يليه كل من شاطئ السرايا العام و البوريفاج الشرقى ومحمود سعيد وجزيرة الدهب بنسبة إشغال 50%، واستقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف 31 حجز للشواطئ يوم الاثنين بعدد أفراد 162، بينما وصل عدد الحجوزات لليوم الثلاثاء 37 حجز بعدد أفراد 302

فرد.

- نظافة مياه ورمال الشواطئ

وأكدت الإدارة على متابعة أعمال نظافة رمال الشواطئ وإزالة المخلفات من مياه البحر، فضلا عن متابعة نظافة دورات مياة الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والتأكد من أسعار تذاكر الدخول بجميع الشواطئ وعدم فرض إكراميات.

في إطار الإجراءات المشددة التي اتخذتها الإدارة للحفاظ على سلامة رواد الشواطئ تم المرور على جميع الشواطئ للتأكد من ارتداء لايف چاكت قبل نزول البدالات للمياه، والتأكد من تواجد عمال الإنقاذ بأبراج المراقبة بجميع الشواطئ.

-تحقيق الانضباط

ولتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحقيق الانضباط، تم ضبط ومصادرة عدد من الشيشة من شواطئ: (جليم العام، السرايا العام إيناس حقي، سيدي بشر 1 المميز، إدوارد الخراط، الفنار المميز).

شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الخضراء

شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الخضراء