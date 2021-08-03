«دار العين» تطرح الطبعة الثانية لرواية «رابطة كارهى سليم العشى»

صدر اليوم عن دار العين للنشر والتوزيع٬ الطبعة الثانية من رواية "رابطة كارهى سليم العشي"٬ للكاتب سامح الجباس، وكانت الطبعة الأولي من الرواية بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الشهر الماضي.

وتدور أحداث رواية "رابطة كارهي سليم العشي"٬ فى الأربعينيات من القرن الماضي٬ حيث شغل سليم العشى الشهير باسم "الدكتور داهش" الأوساط اللبنانية ثم العربية كساحر ومؤلف وفيلسوف غامض، وفي عام 1942 ضجت الأوساط اللبنانية بإعلان الدكتور "داهش" مبادئ العقيدة الداهشية، وأنه نبي القرن العشرين .

ومما جاء في رواية "رابطة كارهى سليم العشي"٬ للكاتب الروائي سامح الجباس نقرأ: "بعد اجتماعنا هنا مساء أمس٬ ورفعنا الصلاة لله٬ وتزويدي بالحجر المقدس، انطلقت بسيارتي وتوجهت رأسًا إلى بيتي وأفكاري مضطربة من حالة ولدي الصحية، حتي إنني كنت يائسًا من شفائه بعد أن انحطت قواه كثيرًا، وذهبت مساعيي ومساعي الدكتور حبطي سدًا، وحين دخولي إلي البيت وجدت انشراحًا علي وجوه الجميع، وقالوا لي منذ الساعة الخامسة شعر روبير فجأة بتحسن غريب، حتى أنه التفت وقال لوالدته: "شعرت كأن شيئًا انسحب وخرج من جنبي".

وهنا تذكرت أن الساعة التي اجتمعنا فيها للصلاة بمنزل الرسالة مع النبي الحبيب الهادي والأخوة والأخوات كانت الخامسة، ثم أمرت أهل البيت أن يرفعوا جميع الأدوية والعقاقير ويخرجوها من الغرفة، وبقيت وحدي مع ولدي المريض، وأخرجت من جيبي حجر الأب الجليل بطرس، وأمررته على رأسه وجبينه وفمه وظهره وصدره وطلبت إليه أن يسأل معي الله الحي والنبي الحبيب الهادي والأب بطرس شفاءه من علته وذهاب كل خطر عنه، فكان يردد بخوف وخشوع كل كلمة".

يشار إلي أن "سامح الجباس"٬ طبيب وروائي من مواليد يناير 1974، عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو نادي القصة بالقاهرة، صدر له العديد من الأعمال الأدبية٬ نذكر من بينها: المجموعة القصصية "المواطن المثالي"٬ رواية للأطفال بعنوان "بحر العواصف"٬ رواية "بورتوسعيد"٬ رواية "كريسماس القاهرة"٬ "الذئب الأزرق"٬ و"لعنة سومانات" روايتين للأطفال٬ رواية "حبل قديم وعقدة مشدودة"٬ رواية "علي سبيل المثال"٬ كتاب "كيف تكتب السيناريو"٬ ورواية "نادي النيل الأسود السري".

كما تعاقد الكاتب سامح الجباس، مع دار مصر العربية٬ على ترجمة رواية "أسد أسبرطة"٬ للروائي جون بيرك٬ وهي الرواية المستوحى منها فيلم "300" الشهير.