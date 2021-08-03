الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استطلاعان: مخاوف الأمريكيين تعود للارتفاع بشأن جائحة كورونا

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

أظهر استطلاعان حديثان للرأي أن مخاوف الأمريكيين عادت للارتفاع مجددًا بشأن فيروس كورونا بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها.


وحسب استطلاع لمؤسسة جالوب الأمريكية للأبحاث الميدانية، فإن نحو 45% من الأمريكيين يرون أن وضع جائحة كورونا " كوفيد ـ 19 " يتحسن، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن نسبة 89% تبنوا هذا الرأي في استطلاع أجرته في شهر يونيو الماضي.


كما تعد هذه هي المرة الأولى خلال هذا العام الذي يتراجع معدل تفاؤل الأمريكيين بشأن الوباء، رغم أن نسبة من يعتقدون في التحسن لا تزال أعلى عما كانت عليه في استطلاعات العام الماضي.


وفي سياق متصل كشف استطلاع لجامعة مونماوث الأمريكية اليوم عن أن 65% من الأمريكيين قلقون بشأن الزيادات الجديدة في حالات الإصابة بالفيروس بسبب انخفاض معدلات التطعيم، بالمقارنة بنسبة 57% في يونيو الماضي، كما أعرب 53% عن قلقهم من احتمال إصابة أحد أفراد أسرهم جراء تجدد انتشار الفيروس.


وقال 52% إنهم يؤيدون الاتجاه نحو إعادة ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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