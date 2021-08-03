لو اتقدملك عريس محاسب تعرفي على مميزاته

«إقتصادي وبيحسبها صح»..

يعتبر "فارس الأحلام على حصان أبيض"، من الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات، ففي السطور التالية نقدم عددًا من المميزات إذا كان فارس الأحلام "محاسب".

تتسم شخصية المحاسب بالكثير من المميزات، والتي لايمكن أن ترائها الكثير من الفتيات، فدائمًا ما يعتقدن أن شخصية المحاسب تتميز بـ"البخل"، ولكن في التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز المميزات التي يتسم به المحاسب الطموح وفقًا لموقع “برايت سايد”.

بيحسبها كويس

من الصفات التي يتميز بها المحاسب هو أنه دائم التخطيط، ولا يخطو خطوة إلا ويقدرها بشكل جيد، فدائمًا ما يتجنب الفشل ويسعى دائمًا إلى النجاح والطموح.

شخص اقتصادي من الدرجة الأولى

عند الإرتباط بعريس يعمل محاسب، فلا داعي بأن تشغلي بالك بمصروفات المنزل، فهو دائمًا ما يقتصد ويقدر ميزانية البيت بشكل جيد.

مخلص ونادرًا ما يخون شريك حياتك

بسبب شغلة بالمال والميزانية، لا يلتفت إلى النساء الأمر الذي يجعله مخلص لشريك الحياة، فدائمًا ما يحسبها جيدًا قبل الدخول في أي علاقات جديدة.

طموح لدرجة كبيرة

يعتبر الطموح من الصفات التي يتسم بها الكثير من المحاسبين، فدائمًا ما يتطلع لتغيير حياته للأفضل، وذلك بفضل عمله بعالم المال.

الإلتزام من الصفات الجيدة

دائمًا ما تبحث المرأة عن رجل ملتزم يأخذ العلاقة بجدية تامة، وهذا ما ينطبق على "العريس المحاسب" حيث تحتم طبيعة عمله الإنضباط والإلتزام.

يتحمل المسؤولية

يستم المحاسب بأنه شخص يتحمل المسئولية، فمن يقدر على تحمل مسئولية الملايين من الأموال إذا كان يعمل بأحد البنوك فلا خوف عليه من تحمل مسئوليات "عش الزوجية".

يتمتع بالثقة بالنفس

تبحث المرأة عن رجل تستطيع الثقة به في كل الأوقات وخاصةً عندما تحتاجه في أمرٍ ما، كما ترغب بأن يكون أيضًا على ثقة أن ما تفعله هو الصحيح والأفضل أيضًا، وهذا ما ينطبق على الكثير من المحاسبين بفضل عملهم بعالم المال.