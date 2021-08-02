منها رفع كفاءة وإعادة بناء.. «التضامن»: 68 ألف أسرة مستفيدة من«سكن كريم»

أظهر تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي الأسر المستفيدة من برنامج سكن كريم أحد عناصر المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة” الأسر، قد بلغ 15917 أسرة بإجمالي 67647 شخصا.

وأضاف التقرير، الذى حصلت عليه "الدستور"، أنه تم تركيب 7052 سقف منزل، ورفع كفاءة 6201 منزلا، كما تم تركيب 1919 وصلة مياه، و 745 وصلة صرف صحي.

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة سكن كريم تعمل على تأهيل ورفع كفاءة المنازل، و تركيب أسقف، وربط المسكن بالخدمات الحضرية الأساسية ومنها مياه الشرب، والصرف الصحي، مؤكدا أن الجمعيات الأهلية لها عدة تدخلات، خاصة فى سكن كريم فهناك أسر فقيرة سيتم رفع كفاءة منازلها وأسر اخرى سيتم إعادة بناء منازلها، وبالنسبة للمنازل التي تحتاج لدهانات سيتم التنسيق مع الجمعيات والأسر، حتى تكون القرية كلها شكل واحد طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- محاور عمل مبادرة حياة كريمة

وتضم مبادرة حياة كريمة عددا من المحاور المختلفة من أبرزها:

- خدمات طبية لبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية.

- إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية (سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات).

- سكن كريم لبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.

- بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.

-خدمات تعليمية لبناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية.

- إنشاء فصول محو الأمية.

- تمكين اقتصادي لتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

- مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل وغيرها من اى تدخلات الاخري.