حفتر يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي التطورات في بنغازي

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مساء اليوم الاثنين، الجنرال خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قبل مشاركته في مراسم إعادة فتح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا.

ووصل رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى ليبيا في وقت سابق اليوم في زيارة استهلها بالعاصمة طرابلس وانتقل منها إلى بنغازي.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيطالى لاحقا في مدينة طبرق، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وتضمنت زيارة دي مايو لطرابلس لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

من جانبه، قال الجيش الليبي، إن حفتر بحث مع وزير الخارجية الإيطالي التطورات الليبية في بنغازي.

وفى وقت سابق من اليوم، بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوجدانوف؛ التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر من هذا العام، بما في ذلك وضع وصياغة الإطار التشريعي اللازم لهذه العملية الانتخابية.

وبينت وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا هاتفيا مجموعة معقدة من القضايا المتعلقة بالدفع قدما بعملية التسوية الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين والقرارين 2510 و 2570 لمجلس الأمن الدولي بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وأعرب الجانبان عن التأييد لنشاطات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف، بهدف توحيد جميع القوات المسلحة الليبية.

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود مع الدور القيادي للأمم المتحدة، للمساعدة في إقامة الحوار الشامل والبناء بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا دون استثناء، من أجل ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين إلى 17 أغسطس الحالي، وبدء التسجيل بالخارج يوم 18 أغسطس.