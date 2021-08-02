نتائج الصف الثالث الثانوي| متى تظهر نتيجة الشهادة الثانوية العامة ٢٠٢١؟

متى تظهر نتيجة العامة ٢٠٢١، يبحث طلاب الثانوية العامة، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية، عبر محرك البحث جوجل، خاصة بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2020\2021.

وأدى اليوم شعبة علمي (رياضة /علوم)، من امتحان مادة ( الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة لشعبة علمي علوم.

بينما أدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100 ألف و435 طالب وطالبة.

واستمرارا لمسلسل تسريب الامتحانات تداول أسئلة امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان عبر صفحات السوشيال ميديا بالاجابات.

ولم تتوان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقامت بضبط الطالب (ع.ا.م) بمحافظة الدقهلية، لحيازته محمول وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (التفاضل والتكامل) على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد مرور 60 دقيقة من بدء الامتحان.

كما تم ضبط الطالب (ع.خ.ع) بمحافظة القاهرة، لقيامه بتصوير ونشر أجزاء من امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم تظهر نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، قبل منتصف الشهر الجاري الموافق ١٥ أغسطس.

وسيتم اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل ثم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي ليتمكن للطلاب الحصول عليها فور اعتمادها برقم الجلوس الخاص بكل طالب.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن عملية التصحيح الإلكتروني تتم داخل القاهرة على قدم وساق بعد جميع جميع كراسات إجابات البابل شيت من جميع محافظات الجمهورية، وتابع أن التصحيح يسير وفق خطة زمنية محددة.