الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«احمي نفسك من كورونا».. ندوة بمركز إعلام زفتى

ندوة بزفتى
ندوة بزفتى

نظم مجمع إعلام زفتى ندوة اعلامية تحت عنوان "احمي نفسك من "كورونا" (الحماية و الوقاية و العلاج)، واستهدفت الندوة التوعية بطرق الوقاية والعلاج من فيروس كورونا، تحدثت في الندوة الدكتورة خلود جابر العويل، مسئول الترصد للأمراض المعدية بالطب الوقائي بزفتى، موضحة ما هو فيروس كورونا؟ وأنواعه.

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ندوة بزفتى

وتطرقت إلى فترة حضانة الفيروس والأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى طرق انتقال العدوى والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، مؤكدة أن خطورة فيروس كوفيد 19 تكمن في سرعة انتشاره وتأثره على الرئة ونسبة الأكسجين في الدم وحتى بعد التماثل للشفاء يترك في كثير من الأحيان أثار على الرئة أو القلب.

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ندوة بزفتى

وأشارت العويل، إلى طرق الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره وأهمية الحصول على اللقاح، وفي النهاية طلبت من الحضور اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمية تقوية جهاز المناعة والمداومة على اكل الفواكه والخضروات وشرب المياه باستمرار، شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية، بحضور هدى إبراهيم السيد، مسئولة بالثقافة الصحية، أدار الندوة منى إبراهيم عمار كبير أخصائي الإعلام بمجمع إعلام زفتي، تحت اشراف محمد مصطفى عبده، مدير مجمع الإعلام، وعزة سرور، مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، سمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.

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ندوة بزفتى

ندوة بزفتى
ندوة بزفتى
ندوة بزفتى
ندوة بزفتى
نهر النيل إحمي نفسك من كورونا فيروس كورونا المصاب بفيروس كورونا فيروس كوفيد 19 مجمع اعلام زفتى حماية الشباب تقوية جهاز المناعة الأكسجين

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